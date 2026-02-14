قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا بهلوي: الضغوط الخارجية والاضطرابات الداخلية قد تُسقط الحكم الديني في إيران
إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية
ريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية في البرنابيو
هجوم نحل وإجبار على اللعب.. كيف ودّع منتخب مصر للسيدات تصفيات كأس العالم؟ | تفاصيل
ريال مدريد يكتسح ريال سوسيداد برباعية في الدوري الإسباني
المندوه يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
العدل: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة على المسار الصحيح
حكم صيام من ينام أغلب نهار رمضان.. دار الإفتاء تجيب
أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026
حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية استمرار لجهود تحسين حياة المواطنين
صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على برايتون وبلوغ ثمن نهائي كأس الاتحاد
أزمة ساخنة في ختام الجولة 22 من دوري روشن السعودي بعد واقعة حارس الخلود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالصور.. ديسكو مصر وواما ولولا جفان يتألقون في عيد الحب بـ نويبع

ديسكو مصر
ديسكو مصر
باسنتي ناجي   -  
تصوير محمد زاهر

شارك فريقا ديسكو مصر و"واما" والنجمة اللبنانية لولا جفان في إحياء أضخم حفلات  مهرجان عيد الحب المقام فى نويبع داخل اناندا على شاطئ كريزي هورس بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات. 

ديسكو مصر

و قدم " ديسكو مصر" عدد كبير من ريمكسات أغاني الافلام  الشهيرة بالإضافة الى التراكات المميزة للفريق التي حصدت تفاعل الجمهور. 

على جانب آخر عرف فريق "ديسكو مصر" تسليطهم الضوء على ذكريات الطفولة عن طريق مزج تراث ثقافة البوب المصرية مع إضافة لمسات "الديسكو" وموسيقى "الفانك".

تضم الفرقة الثلاثي مصطفى الشريف، عمرو عماد، شادى وصفى، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من فيلم الفيل الأزرق ٢ والتي تحمل توقيع "ديسكو مصر"، كما حصل الفريق مؤخرًا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل دى جى.

بينما تألق فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي واحمد الشامي في إحياء الفترة التالية حيث اشعلوا آجواء الحفل بأغانيهم الرومانسيةالمميزة منها "نجمة معدية" ،" مش حلوة بس" ، "فاطومة" ،"قولي لو كنت مكاني" .. بالاضافة إلى أغنيتهم الجديدة "يا قلبي"  والتي تعد اولى اغاني البومهم القادم 

من جانبهم وجه الفريق كلمة شكر لكل من ساهم فى انجاح الحفل بداية من الجمهور وتفاعلهم الذى انعكس بالسعادة عليهم بالاضافة الى  منظم الحفل المنتج ياسر الحريري ووليد إسماعيل ومسؤلي زا جيت.

وشاركت في إحياء الحفل النجمة اللبنانية لولا جفان التى خطفت الأنظار بالعديد من الأغاني الاستعراضية والرومانسية منها "ما فيش كده" بالاضافة الى "ما بلاش اللون ده معانا" لعدوية و"شيكولاته" لفاطمة عيد .

كما حرصت على تقديم الدويتو الشهير لها "عاجبني" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة. 

ويقام مهرحان عيد الحب في نويبع على مدى 3 أيام متتالية بمشاركة كبرى الفرق الموسيقية الغنائية واللبنانية لولا جفان لدعم تنشيط السياحة .

 ويقوم بتنظيم وإنتاج فعاليات مهرجان عيد الحب في اناندا بنويبع  المنتج ياسر الحريري ومن المقرر ان يختتم فعاليات المهرجان  فريق أوتوستراد  

بمشاركة DJ عمرو ساو وفقرات مميزة لعازفى الكمان والساكسفون.

ديسكو مصر واما ديسكو مصر وأما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

انقلاب سيارة بالبحيرة

إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة

المسجد

إغلاق مسجد وتحويله لثلاجة بطاطس بالمنوفية.. والأوقاف: يحق لصاحبه أن يفعل ما يشاء

ترشيحاتنا

البنوك

غدا.. البنوك تبدأ احتساب آثار خفض الفائدة على منتجاتها بنسبة 1%

البنك المركزي

أرباح و تمويلات.. ننشر تفاصيل تحركات وإجراءات البنوك خلال أسبوع

مول برميلان

فاير وركس وتجربة ترفيهية استثنائية في افتتاح المرحلة الأولى من مول برميلان

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد