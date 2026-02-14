بالصور.. ديسكو مصر وواما ولولا جفان يتألقون في عيد الحب بـ نويبع

شارك فريقا ديسكو مصر و"واما" والنجمة اللبنانية لولا جفان في إحياء أضخم حفلات مهرجان عيد الحب المقام فى نويبع داخل اناندا على شاطئ كريزي هورس بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات.

ديسكو مصر

و قدم " ديسكو مصر" عدد كبير من ريمكسات أغاني الافلام الشهيرة بالإضافة الى التراكات المميزة للفريق التي حصدت تفاعل الجمهور.

على جانب آخر عرف فريق "ديسكو مصر" تسليطهم الضوء على ذكريات الطفولة عن طريق مزج تراث ثقافة البوب المصرية مع إضافة لمسات "الديسكو" وموسيقى "الفانك".

تضم الفرقة الثلاثي مصطفى الشريف، عمرو عماد، شادى وصفى، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من فيلم الفيل الأزرق ٢ والتي تحمل توقيع "ديسكو مصر"، كما حصل الفريق مؤخرًا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل دى جى.

بينما تألق فريق واما للنجوم محمد نور وأحمد فهمي واحمد الشامي في إحياء الفترة التالية حيث اشعلوا آجواء الحفل بأغانيهم الرومانسيةالمميزة منها "نجمة معدية" ،" مش حلوة بس" ، "فاطومة" ،"قولي لو كنت مكاني" .. بالاضافة إلى أغنيتهم الجديدة "يا قلبي" والتي تعد اولى اغاني البومهم القادم

من جانبهم وجه الفريق كلمة شكر لكل من ساهم فى انجاح الحفل بداية من الجمهور وتفاعلهم الذى انعكس بالسعادة عليهم بالاضافة الى منظم الحفل المنتج ياسر الحريري ووليد إسماعيل ومسؤلي زا جيت.

وشاركت في إحياء الحفل النجمة اللبنانية لولا جفان التى خطفت الأنظار بالعديد من الأغاني الاستعراضية والرومانسية منها "ما فيش كده" بالاضافة الى "ما بلاش اللون ده معانا" لعدوية و"شيكولاته" لفاطمة عيد .

كما حرصت على تقديم الدويتو الشهير لها "عاجبني" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

ويقام مهرحان عيد الحب في نويبع على مدى 3 أيام متتالية بمشاركة كبرى الفرق الموسيقية الغنائية واللبنانية لولا جفان لدعم تنشيط السياحة .

ويقوم بتنظيم وإنتاج فعاليات مهرجان عيد الحب في اناندا بنويبع المنتج ياسر الحريري ومن المقرر ان يختتم فعاليات المهرجان فريق أوتوستراد

بمشاركة DJ عمرو ساو وفقرات مميزة لعازفى الكمان والساكسفون.