قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحضور فيفي عبده.. أحمد سعد و"ديسكو مصر" يتألقون فى مارينا

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد إبراهيم

 أحيا النجم أحمد سعد وفريق ديسكو مصر إحتفالية ضخمة علي شاطئ مارينا وسط أجواء لايف عالمية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير. 

مشاهير فى حفل أحمد سعد 

كان ضمن الحضور من نجوم الفن فيفي عبده، رانيا منصور ،نورهان منصور ،المنتج أحمد أيوب والاعلاميات بوسي شلبي، ريهام إبراهيم وشيرين حمدي.

حضر أحمد سعد بصحبة زوجته علياء بسيوني وكان فى استقبالهما منظم الحفل هشام عثمان وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الترحيب.

واشعل سعد الحفل بعدد من اغانيه المميزة منها “وسع وسع”، “اليوم الحلو ده”، و“إيه اليوم الحلو ده” .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين وسط أجواء حماسية.

بينما قدم " ديسكو مصر" عدد كبير من ريمكسات أغاني الافلام  الشهيرة بالإضافة الى التراكات المميزة للفريق .

على جانب آخر عرف فريق "ديسكو مصر" تسليطهم الضوء على ذكريات الطفولة عن طريق مزج تراث ثقافة البوب المصرية مع إضافة لمسات "الديسكو" وموسيقى "الفانك".

تضم الفرقة الثلاثي مصطفى الشريف، عمرو عماد، شادى وصفى، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من فيلم الفيل الأزرق ٢ والتي تحمل توقيع "ديسكو مصر"، كما حصل الفريق مؤخرًا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل دى جى.

أحمد سعد الفنان أحمد سعد فيفي عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يصدم جماهير الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

مسئولو نادي سوهاج

الحسيني يجهز خطة كاملة لتحقيق حلم الصعود بسوهاج للممتاز قبل 2030

مصطفي شوبير

شوبير عن نجله: مصطفى شوبير أساسيا و ليس حارسا واعدا

بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد