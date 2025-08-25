بحضور فيفي عبده.. أحمد سعد و"ديسكو مصر" يتألقون فى مارينا

أحيا النجم أحمد سعد وفريق ديسكو مصر إحتفالية ضخمة علي شاطئ مارينا وسط أجواء لايف عالمية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير.

مشاهير فى حفل أحمد سعد

كان ضمن الحضور من نجوم الفن فيفي عبده، رانيا منصور ،نورهان منصور ،المنتج أحمد أيوب والاعلاميات بوسي شلبي، ريهام إبراهيم وشيرين حمدي.

حضر أحمد سعد بصحبة زوجته علياء بسيوني وكان فى استقبالهما منظم الحفل هشام عثمان وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الترحيب.

واشعل سعد الحفل بعدد من اغانيه المميزة منها “وسع وسع”، “اليوم الحلو ده”، و“إيه اليوم الحلو ده” .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين وسط أجواء حماسية.

بينما قدم " ديسكو مصر" عدد كبير من ريمكسات أغاني الافلام الشهيرة بالإضافة الى التراكات المميزة للفريق .

على جانب آخر عرف فريق "ديسكو مصر" تسليطهم الضوء على ذكريات الطفولة عن طريق مزج تراث ثقافة البوب المصرية مع إضافة لمسات "الديسكو" وموسيقى "الفانك".

تضم الفرقة الثلاثي مصطفى الشريف، عمرو عماد، شادى وصفى، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من فيلم الفيل الأزرق ٢ والتي تحمل توقيع "ديسكو مصر"، كما حصل الفريق مؤخرًا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل دى جى.