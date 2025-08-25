طرح فيلم إسعاف لبسمة داود وإبراهيم الحجاج على منصة نتفليكس

طرح فيلم إسعاف بطولة الفنان إبراهيم الحجاج والفنانة بسمة داود على منصة نتفليكس، بعد عرضه في السينمات وحقق إيرادات كبيرة مع أكثر من ٣٧٤ ألف تذكرة مباعة كما تصدر مشاهدات منصة نتفليكس بالمملكة السعودية في أول يوم طرحه.

فيلم "إسعاف" أول بطولة سينمائية لبسمة داود في المملكة العربية السعودية والتي تقوم فيه بدور لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض والتي تجمعها الأحداث بكلا من عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني) المسعفان اللذان يعملان في العاصمة السعودية الرياض.

فيلم "إسعاف" بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، والفنان محمد القحطاني، والفنانة بسمة داود، ويشاركهم في العمل مجموعة من الأسماء اللامعة ومنهم الفنان حسن عسيري والفنان فيصل الدوخي، والفنان أحمد فهمي، والفنان علي إبراهيم، والفنانة لطيفة المقرن، والفنان فهد البتيري، والفنانة نيرمين محسن، والفنان مهدي الناصر، والفنان سعيد صالح، الفنان مهند الصالح، وبندريتا ومن إخراج كولين توج.

وفي سياق آخر، يعرض حاليا لبسمة داود مسلسل ليس ما تراه كما يبدو حكاية انت وحدك، وتظهر بشخصية نهى التي تعمل صحفية وتعتبر الصديقة المقربة لتارا عماد.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو هو حلقات منفصله متصلة، كل قصة مكونة من 5 حلقات والعمل يضم عدد كبير من النجوم. حكاية Just You بطولة بسمة داود، تارا عماد، وفاء صادق، عمرو جمال، وهو من تأليف محمد حجاب وإخراج جمال خزيم وإنتاج كريم أبو ذكري.

وشاركت بسمة داود في مسلسل تيتا زوزو، وضم العمل عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: إسعاد يونس، محمد كيلاني، أسلام إبراهيم، ندى موسي، حمزة العيلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق آخر، حققت بسمة داود نجاحًا كبيرًا بشخصية نهلة في مسلسل (الوصفة السحرية). فقد تصدرت محركات البحث خلال عرض الحلقات الأخيرة بسبب قوة أدائها. العمل من تأليف مصنع الحكايات. وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

بسمة داود فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافست به في موسم رمضان ٢٠٢١، كما قدمت حكاية تاج راسنا بابا في مسلسل نصيبي وقسمتك ٤، كما قدمت مؤخرًا مسلسل منعطف خطر الذي تصدر تريند شاهد طوال فترة عرضه، نالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش ومسلسل حكايات جروب الدفعة على منصة Watch it. وحققت نجاحاً كبيراً في أحدث أعمالها مسلسل الوصفة السحرية ومسلسل تيتا زوزو في ٢٠٢٤.





