ببطارية سعة 13 ألف مللي أمبير.. هونر تغزو الأسواق بهاتف Honor X80 GT

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف هونر Honor X80 GT والذي يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة ليتم إنطلاقه قريبا وذلك بعد أطلاق الشركة خلال الأشهر القليلة الماضية لثلاثة هواتف ببطاريات سعة 10000 مللي أمبير ، ويُقال الآن إنها تعمل على هاتف ببطارية أكبر بمقدار 3000 مللي أمبير والذي ياتي ببطارية بسعة تتجاوز بكثير ما تقدمه معظم الهواتف الذكية حاليا.. إليك أهم مواصفاته:

مواصفات هاتف Honor X80 GT

مواصفات هاتف Honor X80 GT

بحسب منشور صيني، قد يأتي هاتف Honor X80 GT القادم ببطارية ضخمة سعتها 13080 مللي أمبير

تُشير الشائعات إلى أن سعة البطارية أعلى بكثير حتى من أجهزة Honor الحديثة التي تُركز على عمر البطارية الطويل فعلى سبيل المثال، يأتي هاتف Honor Win الذي طُرح مؤخرًا ببطارية سعتها 10000 مللي أمبير، بينما يتميز هاتف Honor Power 2 ببطارية أكبر قليلًا سعتها 10080 مللي أمبير. ومن المتوقع أن يرفع هاتف X80 GT هذه السعة إلى مستوى أعلى، مما قد يجعله أحد أقوى الهواتف في فئته.

أما عن الميزات الأخرى للهاتف فهو يأتي مزود بشحن سريع بقوة 80 واط ومعالج سنابدراجون 8 من الجيل الثالث وشاشة OLED ساطعة بقوة 8000 شمعة، مثل هاتف Honor Power 2. أما بالنسبة للتصوير، فقد يحتوي على كاميرا سوني كبيرة الحجم مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS).

كان آخر هاتف من سلسلة Honor X يحمل علامة GT هو Honor X60 GT ، الذي ظهر لأول مرة بمعالج Snapdragon 8+ من الجيل الأول في أبريل 2022. ولم تتضمن سلسلة Honor X70 طراز GT. ويبدو الآن أن سلسلة X80 قد تعيد طرح طراز GT.

تشير التقارير إلى أن الهاتف قد يُطرح في الأسواق خلال النصف الأول من العام. وحتى تُؤكد شركة Honor الجهاز رسميًا، ينبغي التعامل مع مواصفات البطارية وغيرها من التفاصيل على أنها معلومات أولية وليست مواصفات نهائية.