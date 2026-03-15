قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد للملك عبد الله الثاني رفض مصر أي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأردن
وزراء الإعلام العرب: الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية اعتداء غاشم غير مبرر
استدعاء رسمي.. منتخب مصر يضم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو
المخابرات الإسرائيلية تكشف حالة مجتبى خامنئي وسط تصاعد التوتر في إيران
وزير الخارحية الأرميني: ندعم وحدة لبنان وسيادة وسلامة أراضيه
موعد أذان المغرب و دعاء الإفطار 25 رمضان.. لا تفوت ساعة الاستجابة
الأهلي لا يخسر أمام فريق عربي في ربع نهائي أفريقيا منذ 2020
الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14
أبو ليمون يستقبل رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات لمحافظات بورسعيد وشمال وجنوب سيناء
إمام السيدة زينب يحسم الجدل الفقهي حول السباب في المدرجات وذهاب النساء للجيم
الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر المطلق مع الإمارات ورفضها التام لأي اعتداءات تستهدف أمن الخليج
الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ببطارية سعة 13 ألف مللي أمبير.. هونر تغزو الأسواق بهاتف Honor X80 GT

لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف هونر  Honor X80 GT والذي يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة ليتم إنطلاقه قريبا وذلك بعد أطلاق الشركة خلال الأشهر القليلة الماضية لثلاثة هواتف ببطاريات سعة 10000 مللي أمبير ، ويُقال الآن إنها تعمل على هاتف ببطارية أكبر بمقدار 3000 مللي أمبير والذي ياتي ببطارية بسعة تتجاوز بكثير ما تقدمه معظم الهواتف الذكية حاليا.. إليك أهم مواصفاته:

مواصفات هاتف Honor X80 GT

بحسب منشور صيني، قد يأتي هاتف Honor X80 GT القادم ببطارية ضخمة سعتها 13080 مللي أمبير

تُشير الشائعات إلى أن سعة البطارية أعلى بكثير حتى من أجهزة Honor الحديثة التي تُركز على عمر البطارية الطويل فعلى سبيل المثال، يأتي هاتف Honor Win الذي طُرح مؤخرًا ببطارية سعتها 10000 مللي أمبير، بينما يتميز هاتف Honor Power 2 ببطارية أكبر قليلًا سعتها 10080 مللي أمبير. ومن المتوقع أن يرفع هاتف X80 GT هذه السعة إلى مستوى أعلى، مما قد يجعله أحد أقوى الهواتف في فئته.

أما عن الميزات الأخرى للهاتف فهو يأتي مزود بشحن سريع بقوة 80 واط ومعالج سنابدراجون 8 من الجيل الثالث وشاشة OLED ساطعة بقوة 8000 شمعة، مثل هاتف Honor Power 2. أما بالنسبة للتصوير، فقد يحتوي على كاميرا سوني كبيرة الحجم مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS).

كان آخر هاتف من سلسلة Honor X يحمل علامة GT هو Honor X60 GT ، الذي ظهر لأول مرة بمعالج Snapdragon 8+ من الجيل الأول في أبريل 2022. ولم تتضمن سلسلة Honor X70 طراز GT. ويبدو الآن أن سلسلة X80 قد تعيد طرح طراز GT.

تشير التقارير إلى أن الهاتف قد يُطرح في الأسواق خلال النصف الأول من العام. وحتى تُؤكد شركة Honor الجهاز رسميًا، ينبغي التعامل مع مواصفات البطارية وغيرها من التفاصيل على أنها معلومات أولية وليست مواصفات نهائية.

هاتف هونر هاتف هونر Honor X80 GT الهواتف الذكية بطارية ضخمة هاتف Honor Win شحن سريع

