نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
مدير جمعية الإغاثة الطبية: الوضع الإنساني في غزة كارثي
شعبة الدواء: مصر ملتزمة بالضوابط العالمية لصناعة الأدوية
تحريات وتفريغ كاميرات.. النيابة تحقق في حادث موكب وزير الكهرباء
السعودية ترد على رؤية إسرائيل الكبرى: جرائمكم تؤدي لتصعيد التوتر بالمنطقة
هبوط الأخضر| الدولار يخسر أرضه أمام الجنيه.. وخبراء الاقتصاد: يعكس قدرة السوق على امتصاص الضغوط
«بيحاولوا يشوهوني».. أول رد من نجم الزمالك السابق على قرار النادي بتحويله للتحقيق
وزير خارجية تركيا: إسرائيل تسعى لإبادة الفلسطينيين.. وندعم جهود مصر لوقف الحرب على غزة
الوزراء: خطوات جادة وسريعة لتطوير منظومة التعليم لخدمة سوق العمل
الأرصاد: انخفاض الحرارة وعودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. وتحذيرات من اضطراب الملاحة غربًا
رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
فن وثقافة

وفاة خالة السيناريست عبد الرحيم كمال.. تفاصيل

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال
أحمد إبراهيم

أعلن الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة لشئون الرقابة على المصنفات الفنية، وفاة خالته عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك.

وكتب عبد الرحيم كمال منشورا، جاء فيه: إنا لله وإنا  إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة  الله خالتي السيدة الحسيبة النسيبة الشريفة وحرم الحاج جمال لبيب على دياب غفر الله لها ورحمها واقبل عليها بفضله ورضاه.

عبد الرحيم كمال رئيس لجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثى 

كشف  الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس مجلس أمناء جائزة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي ، عن  اختيار الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي.

وأعرب الكاتب عبد الرحيم كمال عن تقديره واختياره رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة ، مؤكدًا العزم على بذل قصارى جهده في الارتقاء بمجال كتابة السيناريو وبالمبدعين والمواهب في هذا المجال.

الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال تخرج من المعهد العالي للسينما – قسم السيناريو عام 2000 ، ومنذ ذلك الحين أسس مسيرته المهنية في كتابة السيناريو والقصة القصيرة والرواية والمسرحية.

وهو عضو في اتحاد الكُتّاب المصريين ونقابة المهن السينمائية ، وله مكانة مرموقة في الوسط الفني المصري وإسهامات عظيمة في مجال الأدب والثقافة وكتابة السيناريو.

وشارك كعضو في لجان تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية والثقافية المحلية والدولية.

وحصد عددًا من الجوائز التقديرية مثل جائزة الدولة التقديرية للتفوق في الآداب لعام 2024 ، وجائزة أفضل مؤلف من مهرجان القاهرة للدراما لعام 2022 وغيرها من الجوائز المرموقة.

وعلى جانب آخر يبدأ عمل لجان التحكيم فور الانتهاء من تلقي السيناريوهات المشاركة في المسابقة في ختام شهر يوليو المقبل.

ومن المعروف أن ممدوح الليثي كان من مؤسسي مهرجان الإسكندرية السينمائي وحاصلًا على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو.

وعقب وفاته خصصت أسرته جائزة سنوية لدعم واكتشاف المواهب في مجال كتابة السيناريو.

يذكر أن مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو تهدف لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر وتهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي في مصر، وتقام في إطار فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.

ويتم منح أفضل ثلاثة سيناريوهات جوائز مالية تسلم في حفل افتتاح المهرجان.

