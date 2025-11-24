قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميلوني: الخطة الأمريكية للسلام بأوكرانيا مقبولة.. وترامب يبدو مستعدًا للتفاوض
البيت الأبيض: ترامب يضغط على بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب
انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه
الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟
الأرصاد: القاهرة الكبرى تتأثر بانخفاض درجات الحرارة وفرص هطول أمطار محدودة
ما الفرق بين نفقة العدة ونفقة المتعة؟.. أمين الإفتاء يوضح
تحذير الأرصاد: سيول على البحر الأحمر وسيناء.. وضباب كثيف يُغطي الطرق صباحًا
تفاصيل السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة في القاهرة
أوكراني يفجّر نفسه داخل مركز للتجنيد في مدينة أوديسا | فيديو
تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
مفاجأة أوروبية.. سيلتيك يتحرك لخطف الفلسطيني وسام أبو علي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

مادة أغلى من الذهب والألماس
مادة أغلى من الذهب والألماس
أحمد أيمن

قد تبدو كنوز الأرض محصورة في المعادن الثمينة مثل الذهب والألماس، لكن العلم والأبحاث كشفوا عن وجود مادة تفوق هذه الكنوز في القيمة.. فما سر هذه المادة؟.

تُعتبر هذه المادة نادرة للغاية، حيث يصل سعر الجرام الواحد منها إلى 140 مليون دولار؛ مما يجعلها واحدة من أغلى المواد المعروفة اليوم، وليس فقط ندرتها هو ما يجعلها ثمينة، ولكن أيضًا القدرات الاستثنائية التي تحملها هذه المادة والتي قد تُحدث ثورة في مجالات التكنولوجيا الدقيقة.

ما هي مادة الفوليرين؟

المادة الأغلى على وجه الأرض ليست معدنًا ثمينًا أو جوهرة نادرة، بل هي “جزيء متناهي الصغر” يُعرف باسم "الفوليرين الداخلي الهيدرالي".

ويحتوي هذا الجزيء على ذرة واحدة من النيتروجين محبوسة داخل قفص كربوني دقيق يتكون من 60 ذرة كربون مرتبة بشكل كروي يشبه كرة القدم، والمعروفة بـ"كرة الباكي". 

وتمنح هذه التركيبة الفريدة، الجزيء، خصائص إلكترونية وفيزيائية استثنائية، مثل العمر الطويل لدوران الإلكترون، مما يجعله مثاليًا لتطبيقات القياس الدقيق.

ويمكن أن يصل سعر الجرام الواحد من هذا الجزيء إلى 140 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى العملية المعقدة والمكلفة للغاية اللازمة لإنتاجه مخبريًا.

وفي عام 2015، استطاع علماء من شركة “ديزاينر كاربون ماتيريالز” الناشئة، إنتاج أول دفعة تجارية من هذا المُركَّب، وبيعت كمية تقدر بـ 200 ملجرام مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني، مما دفع جامعة “أكسفورد” إلى وصفه بأنه "أغلى مادة على وجه الأرض".

ثورة الساعات الذرية

تُعتبر الساعات الذرية أدق أجهزة قياس الوقت التي عرفتها البشرية، ولكنها تقليديًا كانت ضخمة ومعقدة، وبفضل هذا الجزيء الفريد؛ تم فتح أبواب التطوير لساعات ذرية مصغرة يمكن دمجها داخل الهواتف الذكية.

الساعات الميكرو-ذرية

الدكتور كيرياكوس بورفيراكيس، واحد من الرواد في هذا المجال، يتخيل مستقبلًا يحمل فيه المستخدم الساعات الميكرو-ذرية في هاتفه، والتي تستطيع قياس الوقت بدقة مذهلة، مما قد يسهم في تحسين نظم GPS، وجعلها أكثر دقة من أي وقت مضى.

ولا تقتصر آثار هذه التقنية على الأجهزة الشخصية فحسب، بل تمتد إلى مستقبل النقل أيضًا. تعتمد المركبات ذاتية القيادة على أنظمة ملاحة دقيقة جدًا، وهي تواجه قيودًا واضحة في الوقت الحالي.

ولكن مع وجود ساعات ذرية دقيقة قادرة على تحديد الموقع بهامش خطأ يصل إلى مليمتر واحد؛ فإن ذلك قد يُحدث قفزة هائلة في عالم القيادة الذاتية.

ويقول “لوسيوس كاري” من "صندوق أكسفورد للتكنولوجيا" إن هذه المادة ستتيح وضع ساعة ذرية على شريحة داخل الهاتف، التطبيقات المحتملة لهذه التقنية مذهلة، ولا شك أنها ستساعد في التحكم الدقيق في المركبات ذاتية القيادة.

وبحسب الخبراء، فإن ارتفاع قيمة “الفوليرين الداخلي الهيدرالي” وتحولاته المحتملة في مختلف المجالات؛ يجعل من هذه المادة بمثابة "ثورة علمية" قد تغير شكل حياتنا اليومية.

مادة أغلى من الذهب والألماس اكتشاف مادة نادرة مادة الفوليرين سعر جرام الفوليرين استخدامات مادة الفوليرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة فرعية بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة

خطر السيول يهدد هذه المناطق.. والأرصاد تُحذر من الطرق المؤدية لأسوان بسبب الأمطار الرعدية

ترشيحاتنا

مصطفي العش

تفاصيل الحالة الصحية لمصطفى العش لاعب الأهلي

سمير عدلي

وفد الأهلي يغادر الي المغرب- تفاصيل

ييس توروب

تفاصيل جلسة توروب مع لاعبي الأهلي استعداداً للجيش الملكي

بالصور

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة.. طبيبات يحذرن

أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن
أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن
أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين أن جسمك ينبهك لخلل خطير

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير
مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير
مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير

فيديو

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

بوستر اغنية ماليش غيرك لرامي جمال

ماليش غيرك.. ارامي جمال يطرح أحدث أغاني ألبوم مطر ودموع

الفنانه غادة ابراهيم

غادة إبراهيم تدلي بصوتها في مدرسة مصطفي كامل بمساكن شيراتون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد