تطورات مفاوضات الأهلي لضم محمود الجزار.. وحقيقة رحيل أحمد رضا

كشف محمد عبد الجابر، وكيل اللاعبين، عن آخر المستجدات الخاصة باهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع محمود الجزار، مدافع فريق البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح عبد الجابر خلال تصريحاته مع ابراهيم فايق :أن الأهلي سبق وتواصل معهم في نهاية الموسم الماضي لبحث إمكانية ضم اللاعب، إلا أن إدارة البنك الأهلي فضّلت تأجيل أي مفاوضات رسمية لما بعد نهاية الموسم.

ومع تعجل الأهلي آنذاك في تدعيم صفوفه قبل المشاركة في مونديال الأندية، قرر النادي صرف النظر عن الصفقة مؤقتًا والتركيز على احتياجاته العاجلة.

اهتمام أندية القمة وغياب التواصل الرسمي

وأشار وكيل الجزار إلى وجود اهتمام ملحوظ من ناديين من بين الأندية الثلاثة الكبرى في مصر بالحصول على خدمات اللاعب، حيث جرى التواصل مع اللاعب ووكيله بصورة مباشرة، دون فتح قنوات اتصال رسمية مع إدارة البنك الأهلي حتى الآن.

ويعكس هذا الأمر رغبة حقيقية في التعاقد، إلا أنه لا يرتقي بعد إلى مستوى المفاوضات الرسمية.

سيناريو تمديد العقد مقابل تسهيل الرحيل

لم يستبعد عبد الجابر إمكانية تمديد عقد محمود الجزار مع البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة، على أن يكون ذلك مقدمة لرحيله لاحقًا مقابل حصول النادي على مقابل مالي مناسب يرضي الإدارة ويُحقق الاستفادة القصوى من قيمة اللاعب السوقية.

موقف أحمد رضا مع الأهلي

وفي سياق متصل، تطرق وكيل اللاعبين إلى مستقبل أحمد رضا، لاعب خط وسط الأهلي، موضحًا أن المدرب توروب لم تتسنَّ له الفرصة لمشاهدة اللاعب بشكل كافٍ في التدريبات، بسبب إصابته تزامنًا مع قدوم المدرب الدنماركي لتولي القيادة الفنية للفريق.

عروض محلية وترقب القرار النهائي

وأضاف عبد الجابر أن أحمد رضا يمتلك أكثر من عرض من أندية محلية، إلا أنه شدد على أن الحديث عن تفاصيل هذه العروض ما زال مبكرًا، لحين حسم موقف الأهلي النهائي من اللاعب، سواء بالاستمرار ضمن قائمة الفريق أو الموافقة على رحيله خلال الفترة المقبلة.



