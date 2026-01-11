نجل الرئيس الفنزويلي يكشف تفاصيل حالة والديه المحتجزين بأمريكا

قال نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو- المحتجز في الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجته، بعد هجوم عسكري أمريكي على فنزويلا- إن والده ووالدته بخير، وهما "مقاتلان".

وأوضح نجل مادورو،: "الرئيس مادورو بعث رسالة من الولايات المتحدة: نحن بخير، نحن مقاتلون، وقد نقل أحد أعضاء البرلمان، رسالة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس؛ بعد التواصل معهما بواسطة فريقهما القانوني"، حسبما نقلت قناة “VTV” التلفزيونية الحكومية الفنزويلية.

ونقلت القناة عن عضو البرلمان- الذي لم يجر الكشف عن هويته- قوله: "أخبرنا المحامون أنه قوي.. وطلب منا ألا نحزن".