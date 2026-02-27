قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
استمرار البحث عن مفقودين في انقلاب ميكروباص بترعة أصفون بالأقصر ..صور
اكتشافات أثرية جديدة قريبا.. وزير السياحة يفتتح معرض رمسيس وذهب الفراعنة
أدعية للميت فى اليوم التاسع من رمضان.. رددها الآن وأنر قبره
عاشروا أولاد الأصول تعيشوا مرتاحين.. نهال طايل توجه رسالة للمواطنين
موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. وعدد أيام الإجازة للعاملين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"

عارفة عبد الرسول
عارفة عبد الرسول
أحمد البهى

بدأت الفنانة عارفة عبد الرسول تصوير مشاهدها ضمن احداث مسلسل" أب ولكن" من بطولة الفنان محمد فراج. 

وعلم “صدى البلد”، أن الفنانة عارفة عبد الرسول من المقرر أن تظهر كضيف شرف في الحلقات الأخيرة من العمل. 

وتشارك الفنانة عارفة عبد الرسول في الماراثون الرمضاني بمسلسل حكاية نرجس. 

مسلسل «حكاية نرجس» من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، أحمد عزمي، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الحكايات الدرامية خلال سباق رمضان 2026.

الفنانة عارفة عبد الرسول عارفة عبد الرسول مسلسل أب ولكن

