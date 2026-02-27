عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"

بدأت الفنانة عارفة عبد الرسول تصوير مشاهدها ضمن احداث مسلسل" أب ولكن" من بطولة الفنان محمد فراج.

وعلم “صدى البلد”، أن الفنانة عارفة عبد الرسول من المقرر أن تظهر كضيف شرف في الحلقات الأخيرة من العمل.

وتشارك الفنانة عارفة عبد الرسول في الماراثون الرمضاني بمسلسل حكاية نرجس.

مسلسل «حكاية نرجس» من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، أحمد عزمي، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الحكايات الدرامية خلال سباق رمضان 2026.