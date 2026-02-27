قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركاب التزانزيت والمسافرين داخليا.. باقات سياحية مجانية لعملاء مصر للطيران
طريقة عمل الباذنجان المخلل في رمضان
مواليد 2000 دخلوا مرحلة الانجاب .. الصحة تكشف أبرز المؤشرات السكانية
إقبال غير مسبوق بانتخابات مهندسي بورسعيد.. 12.5ألف عضو مستهدف للإدلاء بأصواتهم
عائلة في واشنطن تنجو من هجوم مسلح بإطلاق 57 رصاصة على منزلها | فيديو
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أداء استثنائي.. محمود عبد الشكور يشيد بروان الغابة في "أصحاب الأرض"

روان الغابة
روان الغابة
أحمد البهى

أثنى الناقد الكبير محمود عبد الشكور على أداء الفنانة روان الغابة في مسلسل أصحاب الأرض.

وقال الناقد محمود عبد الشكور: حتى قبل إشارة بيتر ميمي الى صعوبة اختيارها، كانت روان الغابة ممتازة ولافتة جدا  قي دور الضابطة الإسرائيلية في حلقات " أصحاب الأرض ".
تصورت في البداية أنها ممثلة أردنية أو فلسطينية، ولكني عرفت انها ممثلة ومخرجة مصرية. اشتركت في مسلسلات وأعمال سابقة، أشهرها دورها في مسلسل " بنت اسمها ذات"، حيث لعبت دور ابنة ذات ( نيللي كريم)
اختيار رائع فعلا، وشبه كبير مع هيئة وشكل متحدثة جيش العار ، ولكن الأهم هو تجسيد روان للكراهية والرغبة في الانتقام والصلف وكأنها صفات ولدت بها الشخصية ، ولا شك عندي أن سبب غضب متحدثة العار أنها رأت نفسها من الداخل، وليس من الخارج،  بفضل اختيار بيتر، وبأداء روان الاستثنائي.


وتابع محمود عبد الشكور: ما أستغربه ألا تكون روان بموهبتها حاضرة دوما في أدوار كثيرة مناسبة تستحقها عن جدارة، بينما ندور ونلف مع عدد محدود من الوجوه المقررة والمكررة في معظم المسلسلات ؟!. 

روان الغابة أصحاب الارض مسلسل أصحاب الارض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

ترشيحاتنا

البهاق

قنبلة 2026.. اكتشاف علاج يقضى على مرض البهاق من داخل الجسم

الكبد

عشان ماتوصلش للخطر .. أعرف أعراض تليف الكبد وعلاجه وطرق الوقاية

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو يمتلك فوائد غير متوقعة

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد