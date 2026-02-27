أداء استثنائي.. محمود عبد الشكور يشيد بروان الغابة في "أصحاب الأرض"

أثنى الناقد الكبير محمود عبد الشكور على أداء الفنانة روان الغابة في مسلسل أصحاب الأرض.

وقال الناقد محمود عبد الشكور: حتى قبل إشارة بيتر ميمي الى صعوبة اختيارها، كانت روان الغابة ممتازة ولافتة جدا قي دور الضابطة الإسرائيلية في حلقات " أصحاب الأرض ".

تصورت في البداية أنها ممثلة أردنية أو فلسطينية، ولكني عرفت انها ممثلة ومخرجة مصرية. اشتركت في مسلسلات وأعمال سابقة، أشهرها دورها في مسلسل " بنت اسمها ذات"، حيث لعبت دور ابنة ذات ( نيللي كريم)

اختيار رائع فعلا، وشبه كبير مع هيئة وشكل متحدثة جيش العار ، ولكن الأهم هو تجسيد روان للكراهية والرغبة في الانتقام والصلف وكأنها صفات ولدت بها الشخصية ، ولا شك عندي أن سبب غضب متحدثة العار أنها رأت نفسها من الداخل، وليس من الخارج، بفضل اختيار بيتر، وبأداء روان الاستثنائي.



وتابع محمود عبد الشكور: ما أستغربه ألا تكون روان بموهبتها حاضرة دوما في أدوار كثيرة مناسبة تستحقها عن جدارة، بينما ندور ونلف مع عدد محدود من الوجوه المقررة والمكررة في معظم المسلسلات ؟!.