مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف خلال رمضان

محمد غالي

 تزداد معدلات البحث عن مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك.

  مواعيد تشغيل مترو الأنفاق

 

   الخط الأول

يبدأ التشغيل يوميا في الساعة 5:15 صباحا.
يغادر آخر قطار من محطتي حلوان والمرج الجديدة في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل.

   الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب)

يبدأ التشغيل من الجانبين في الساعة 5:15 صباحا.
آخر قطار من شبرا الخيمة: 12:30 صباحا.
آخر قطار من المنيب: 12:40 صباحا.

   الخط الثالث

ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور إلى جامعة القاهرة في الساعة 5:15 صباحا، وكذلك في الاتجاه العكسي.
آخر قطار من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة: 12:06 صباحا.
آخر قطار من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور: 12:23 صباحا.

    اتجاه محور روض الفرج:

أول قطار من عدلي منصور: 5:20 صباحا.
أول قطار من محور روض الفرج إلى عدلي منصور: 5:15 صباحا.
آخر قطار من عدلي منصور إلى محور روض الفرج: 12:02 صباحا.
آخر قطار من محور روض الفرج إلى عدلي منصور: 12:26 صباحا.

  مواعيد الربط بين الخطوط

يلتقي آخر قطارات الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات في الساعة 1:00 صباحا.
يتم الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة جمال عبد الناصر، وبين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة في الساعة 12:30 صباحا.
يتم الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة في الساعة 12:15 صباحا.

وسيتم الإعلان عن مواعيد التبادل بين الخطوط عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات طوال شهر رمضان.

كما تقرر تقليل زمن التقاطر خلال فترة الذروة المسائية قبل الإفطار إلى نحو 4 دقائق ونصف، بهدف استيعاب الكثافات المتزايدة من الركاب.

   إجمالي عدد الرحلات اليومية خلال أيام العمل في رمضان:

الخط الأول: 488 رحلة
الخط الثاني: 610 رحلات
الخط الثالث: 461 رحلة

  مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:00 صباحا، بينما يغادر أول قطار في الاتجاه العكسي الساعة 6:04 صباحا.
يتحرك آخر قطار من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة والعكس في الساعة 11:15 مساء.
يتم تشغيل قطارين مباشرين من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة في تمام الساعة 7:30 صباحا و8:00 صباحا.

   فرع بدر:

أول قطار من بدر إلى العبور الجديدة: 6:34 صباحا.
أول قطار من بدر إلى عدلي منصور: 6:01 صباحا.
آخر قطار من عدلي منصور ومن الفنون والثقافة باتجاه بدر: 11:45 مساء.
أول قطار من العبور الجديدة إلى عدلي منصور: 6:47 صباحا، وآخر قطار في نفس الاتجاه: 11:39 مساء.

كما تم تقليل زمن التقاطر خلال فترة الذروة المسائية قبل الإفطار إلى 8 دقائق، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب.
ويبلغ إجمالي عدد الرحلات اليومية للقطار الكهربائي الخفيف خلال أيام العمل في رمضان 266 رحلة.

