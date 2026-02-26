«صباح الخير يا مصر» يرصد فعاليات السيرة الهلالية في مترو الأنفاق

في خطوة تستهدف دمج الفن في الحياة اليومية، أطلقت وزارة الثقافة المصرية مبادرة لتقديم العروض الفنية في الأماكن العامة، كان من أبرز فعالياتها تقديم عروض حية لـالسيرة الهلالية داخل مترو الأنفاق بالقاهرة، وسط تفاعل جماهيري واسع وإشادات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

ورصد برنامج صباح الخير يا مصر هذه الفعاليات، مسلطًا الضوء على أصداء العروض التي أعادت أجواء السامر الشعبي إلى قلب العاصمة.

تفاعل واسع في محطة جمال عبد الناصر

انطلقت العروض، الثلاثاء، في محطة محطة جمال عبد الناصر بوسط القاهرة، حيث جذبت أنغام الربابة وأداء الرواة انتباه الركاب، وامتلأت المحطة بأجواء تراثية مميزة.

وتداول رواد المنصات الرقمية صورًا ومقاطع فيديو من الفعالية، مشيدين بالفكرة التي تقرّب التراث من الجمهور وتتيح لهم التعرف على أحد أبرز عناصر الهوية الثقافية المصرية، وفق بيان وزارة الثقافة.

تعاون بين الثقافة والنقل

وأكدت وزيرة الثقافة، جيهان زكي، أن الفعاليات تأتي ضمن خطة تنفذ بالتعاون مع وزارة النقل المصرية وعدد من الجهات المعنية، بهدف نقل الفنون إلى مساحات الحياة اليومية، معربة عن سعادتها بالتفاعل الجماهيري، وموجهة الشكر إلى الهيئة القومية لمترو الأنفاق لدعمها المبادرة.

تراث إنساني معترف به دوليًا

يُذكر أن اليونسكو أدرجت السيرة الهلالية ضمن قائمة التراث الإنساني غير المادي عام 2006. كما أُسس متحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية عام 2015 على يد الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي في قريته أبنود بمحافظة قنا، ليكون أول متحف متخصص في توثيق هذا التراث الشفاهي، ويضم تسجيلات نادرة لكبار الرواة.

وتضمن البرنامج عرضًا غنائيًا تقليديًا بمصاحبة الربابة قدمته فرقة «الريس عزت السوهاجي»، إلى جانب شرح وتعقيب للدكتور خالد أبو الليل، أستاذ الأدب الشعبي بجامعة القاهرة، الذي أكد أن السيرة الهلالية تمثل ملحمة الوجدان العربي كما صاغها الخيال الشعبي، ووجدت في مصر بيئتها الأخصب، حيث أعاد المنشد المصري تشكيلها بما يعكس قيم الشرف والبطولة والحكمة.