نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها

تواصل نوال في مسلسل إثبات نسب معركتها المفتوحة على أكثر من جبهة؛ بحثًا عن رضيعها المختفي، وسعيًا وراء خيوط اختفاء زوجها الغامض، في دراما تتصاعد أحداثها حلقة بعد أخرى دون أن تمنح بطلتها لحظة هدنة، يعرض المسلسل على قنوات النهار فى تمام الساعة العاشرة مساءً

لم يعد الأمر مجرد اختفاء طفل، بل تحوّل إلى شبكة معقدة من الأسرار، تتداخل فيها المصالح والخيانة والصمت العائلي. نوال، التي وجدت نفسها يومًا ما تحمل شهادة وفاة باسمها، أصبحت اليوم تقاتل لإثبات وجودها أولًا، قبل أن تثبت نسب طفلها أو تكشف مصيره.

بمساعدة جارها الطبيب النفسي، تمضي نوال في تتبع الخيوط، محاولة الربط بين اختفاء زوجها، وتواطؤ بعض المقربين، والظروف الغامضة التي دفعتها إلى العزلة والاختباء. هل تستطيع نوال أن تواجه منظومة كاملة تآمرت على محوها؟.

هل تنجح نوال في استعادة ابنها وكشف مصير زوجها، أم أن الحقيقة ستكون أكثر قسوة مما تتوقع؟.



مسلسل "إثبات نسب" تأليف محمد ناير وإخراج محمد عبده، وبطولة درة، محمود عبدالمغني ، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق وياسر علي ماهر.