بارك تشان ووك رئيسًا للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي

اختير المخرج الكوري الجنوبي بارك تشان ووك رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي.

وكان قد عاد المؤلف الكوري الجنوبي بارك تشان ووك إلى مهرجان كان مرة أخرى بعد غياب 6 سنوات لعرض فيلمهDecision to Leave البوليسي المثيرالذي حظي بحفاوة بالغة من الحضور امتدت إلى 5 دقائق.

حظي المخرج الكوري بارك تشان ووك بنفس الحفاوة أثناء عرض فيلمه السابقThe Handmaiden، ونافس على السعفة الذهبية لكنه لم يفز بها، لكن هذه المرة كان التصفيق صامتا بشكل ملحوظ بحسب موقع فاريتي.

تدور أحداث فيلمDecision to Leave حول محقق يقع في حب أرملة غامضة، تصادف أن تكون المشتبه به الرئيس في التحقيق حول جريمة قتل.





