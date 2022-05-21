عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

24 مايو.. عرض الفيلم السوداني السد ضمن فعاليات مهرجان كان

مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم

يعرض الفيلم السوداني "السد" ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في فئة أسبوع المخرجين، يوم 24 مايو الجاري. 

فيلم "السد" من إخراج اللبناني علي شري وهو فنان تشكيلي معروف حاز مؤخراً على جائزة في البينالي  في إيطاليا.

 يقوم علي شري، بإخراج أول فيلم سينمائي طويل له وهو "السد" ويشارك فيه في مهرجان كان السينمائي الدولي عن فئة أسبوع المخرجين.

تم تصوير الفيلم في السودان ويتناول قصة ماهر، الذي يعمل بالقرب من سد مروي، في معمل كمينة للطوب التقليدي الذي تغذيه مياه النيل. 

في أحداث فيلم السد، كل مساء يتجول ماهر سراً في الصحراء لتشييد بناء غامض مصنوع من الطين. وبينما ينتفض الشعب السوداني للمطالبة بحريته، بدأت الحياة تنبعث تدريجياُ في ذلك البناء الغامض.

وينضم فيلم السد إلى مجموعة من الأفلام السودانية التي حظيت باهتمام وتقدير في مهرجانات إقليمية وعالمية، مثل «ستموت في العشرين» و«طوبة لهن» و«حفنة تمر» و«الحديث عن الأشجار» و«الخرطوم أوف سايد» وغيرها بحسب مواقع سودانية. 

وشهدت السنوات الأخيرة احتفاءً واهتماماً عالمياً كبيراً بالمنتج السينمائي السوداني، ترافق مع ثورة ديسمبر الشعبية.

وبخلاف «السد»، بلغ عدد الأفلام العربية المشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام سبعة أعمال، منها "حرقة" و"حمى البحر المتوسط"، و"القفطان الأزرق". 

السد فيلم السد مهرجان كان السينما السودانية Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

غدا.. المطربة بوسي تحتفل بزفافها على خبير تجميل .. خاص

اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بـ جدرى القرود في سويسرا

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

ترشيحاتنا

استولى على250 مليون جنيه.. حبس مستريح كرداسة وحجز زوجته وأولاده

مزاد جديد لقطع غيار سيارات بالقاهرة والاسكندرية

هولندا تعلن تسجيل إصابات جديدة بمرض جدري القرود

مكالمة مبابي لـ رئيس ريال مدريد وراء بقائه في باريس سان جيرمان

على فراش المرض.. شاهد| آخر ظهور لـ سمير صبري داخل المستشفى قبل وفاته

اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بـ جدرى القرود في سويسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

فيديو

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ