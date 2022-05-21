24 مايو.. عرض الفيلم السوداني السد ضمن فعاليات مهرجان كان

يعرض الفيلم السوداني "السد" ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في فئة أسبوع المخرجين، يوم 24 مايو الجاري.

فيلم "السد" من إخراج اللبناني علي شري وهو فنان تشكيلي معروف حاز مؤخراً على جائزة في البينالي في إيطاليا.

يقوم علي شري، بإخراج أول فيلم سينمائي طويل له وهو "السد" ويشارك فيه في مهرجان كان السينمائي الدولي عن فئة أسبوع المخرجين.

تم تصوير الفيلم في السودان ويتناول قصة ماهر، الذي يعمل بالقرب من سد مروي، في معمل كمينة للطوب التقليدي الذي تغذيه مياه النيل.

في أحداث فيلم السد، كل مساء يتجول ماهر سراً في الصحراء لتشييد بناء غامض مصنوع من الطين. وبينما ينتفض الشعب السوداني للمطالبة بحريته، بدأت الحياة تنبعث تدريجياُ في ذلك البناء الغامض.

وينضم فيلم السد إلى مجموعة من الأفلام السودانية التي حظيت باهتمام وتقدير في مهرجانات إقليمية وعالمية، مثل «ستموت في العشرين» و«طوبة لهن» و«حفنة تمر» و«الحديث عن الأشجار» و«الخرطوم أوف سايد» وغيرها بحسب مواقع سودانية.

وشهدت السنوات الأخيرة احتفاءً واهتماماً عالمياً كبيراً بالمنتج السينمائي السوداني، ترافق مع ثورة ديسمبر الشعبية.

وبخلاف «السد»، بلغ عدد الأفلام العربية المشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام سبعة أعمال، منها "حرقة" و"حمى البحر المتوسط"، و"القفطان الأزرق".