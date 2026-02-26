قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
استفزاز أمريكي عدواني.. أول تعليق من روسيا على حادث القارب قبالة سواحل كوبا
بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس
42 ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم تقلبات جوية مفاجئة حيث تعاود الأجواء الشتوية بقوة لتسيطر على حالة الطقس خلال هذه الأيام بسبب المنخفض الجوي، مع وجود رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار بالعديد من المحافظات.

حالة الطقس اليوم الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 26 فبراير 2026، مشيرة إلى أن البلاد ستواجه أجواءً تتراوح بين البرودة الشديدة في الصباح الباكر، والتحسن النسبي والميل نحو الدفء خلال ساعات النهار، قبل أن تعاود درجات الحرارة هبوطها الحاد بمجرد حلول الليل على أغلب الأنحاء، مما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة لتفادي هذه التقلبات.

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار ورياح شديدة في طقس الـ 72 ساعة المقبلة | الشرقية توداي

طقس شديد البرودة اليوم

وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يعود الطقس ليكون باردًا إلى شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن تكون ذروة الأجواء الباردة اليوم الخميس وغدا الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع وجود رياح شديدة خاصة خلال ساعات الليل.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء، مع احتمالية امتدادها للسواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث تقارب 20%.

كما تشهد مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة فرصًا لهطول أمطار بنسبة 30%، قد تمتد بشكل متقطع إلى مناطق من القاهرة الكبرى، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار النسبي.

لماذا ستفرض مصر غرامة على من ينشر معلومات خاطئة عن الطقس؟.. خبراء يجيبون - CNN Arabic

حالة الطقس لمدة أسبوع مقبل

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 27 فبراير وحتى الخميس 05 مارس 2026، مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.


May be an image of map and text

درجات الحرارة اليوم الخميس 26 فبراير 2026

-القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

-السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة.

-شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات.

-جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

