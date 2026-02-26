42 ساعة صقيع.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم تقلبات جوية مفاجئة حيث تعاود الأجواء الشتوية بقوة لتسيطر على حالة الطقس خلال هذه الأيام بسبب المنخفض الجوي، مع وجود رياح قوية وانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار بالعديد من المحافظات.

حالة الطقس اليوم الخميس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 26 فبراير 2026، مشيرة إلى أن البلاد ستواجه أجواءً تتراوح بين البرودة الشديدة في الصباح الباكر، والتحسن النسبي والميل نحو الدفء خلال ساعات النهار، قبل أن تعاود درجات الحرارة هبوطها الحاد بمجرد حلول الليل على أغلب الأنحاء، مما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة لتفادي هذه التقلبات.

طقس شديد البرودة اليوم

وذكرت الأرصاد، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يعود الطقس ليكون باردًا إلى شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن تكون ذروة الأجواء الباردة اليوم الخميس وغدا الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ مع وجود رياح شديدة خاصة خلال ساعات الليل.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، ووسط سيناء، مع احتمالية امتدادها للسواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث تقارب 20%.

كما تشهد مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة فرصًا لهطول أمطار بنسبة 30%، قد تمتد بشكل متقطع إلى مناطق من القاهرة الكبرى، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار النسبي.

حالة الطقس لمدة أسبوع مقبل

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 27 فبراير وحتى الخميس 05 مارس 2026، مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.





درجات الحرارة اليوم الخميس 26 فبراير 2026

-القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

-السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة.

-شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات.

-جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.