الأرصاد: أجواء باردة خلال 6 أيام مقبلة.. وانخفاض الحرارة يصل إلى 4 درجات

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأيام الستة المقبلة، بداية من اليوم الخميس 26 فبراير وحتى الخميس 5 مارس 2026.

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن البلاد ستشهد أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة خلال فترات النهار لتكون مائلة للدفء، قبل أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض ليلًا، ليسود طقس بارد إلى شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأكدت عضو المركز الإعلامي أن هناك انخفاضًا متوقعًا في قيم درجات الحرارة يتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات مئوية على معظم المناطق، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات الليل والصباح الباكر.

وأضافت أن الفروق الحرارية بين الليل والنهار ستظل واضحة خلال هذه الفترة، ما يتطلب ارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الأولى.

فرص لسقوط أمطار على السواحل وشمال الوجه البحري

وأشارت منار غانم إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك اعتبارًا من الجمعة 27 فبراير وحتى الثلاثاء 3 مارس، مؤكدة أن الأمطار لن تكون مؤثرة بشكل كبير على الأنشطة اليومية في معظم المناطق.

نشاط للرياح يزيد الإحساس بالبرودة

كما توقعت الهيئة نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح على أغلب أنحاء البلاد، بداية من الجمعة 27 فبراير وحتى الخميس 5 مارس، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة في المناطق المكشوفة.

واختتمت منار غانم تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، نظرًا للتغيرات السريعة التي قد تطرأ على الحالة الجوية خلال هذه الفترة الانتقالية من فصل الشتاء.