أخبار البلد

بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب

ياسمين بدوي

نشرت الصفحات الرسمية لعدد من المدارس على فيس بوك ، قرارات فصل جماعية للعشرات من الطلاب ، بسبب تجاوز نسب الغياب المقررة .

وكانت قد أعلنت المدارس لطلاب جميع الصفوف الدراسية ، أنه لا يوجد اجازات فى شهر رمضان مشددة على أن الدراسة مستمرة

وحذرت المدارس طلابها من  الانسياق وراء أى أخبار كاذبة يتم تداولها بشكل غير رسمي على وسائل التواصل الإجتماعي 

وقالت المدارس : على جميع الطلاب الإلتزام بالحضور وعدم الغياب في رمضان حتى لا يتعرض أي طالب للفصل والحرمان من درجات أعمال السنة .

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انتظام الدراسة في رمضان بشكل طبيعي خلال شهر رمضان 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك تعليمات رسمية لجميع المدارس تشدد على ضرورة تسجيل الغياب بشكل طبيعي يوميا طوال شهر رمضان ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الطلاب غير الملتزمين بنسبة الغياب المقررة من وزارة التربية والتعليم .

ومن جانبها .. بدأت المدارس استعداداتها لإدخال الأجواء الرمضانية استعدادا لإستقبال شهر رمضان الكريم الذي نستقبله خلال ساعات .

ففي مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بديرب نجم ، تم تعزيز القيم الدينية والأخلاقية لدى الطلاب، بتنفيذ عدداً من الفاعليات احتفالًا بقرب حلول شهر رمضان المبارك ، شملت هذه الفعاليات : الإذاعة المدرسية، كلمات توعوية، مسابقات ثقافية دينية، وأنشطة فنية لتزيين المدرسة، وسط أجواء من البهجة والتفاعل الإيجابي من الطلاب.

وفي مدرسة المهندس شريف اسماعيل الابتدائية ببولاق ، احتفل الطلاب بقرب حلول شهر رمضان بتعليق الزينة وحمل الفوانيس مع المعلمين وسط أجواء من البهجة ، بشكل رسخ روح الجماعة والتعاون بين الطلاب والمعلمين.

كما احتفلت مدرسة الدعوة الإسلامية الخاصة بالفشن التابعة لمجموعة مدارس ٣٠ يونيو ، بقرب حلول شهر رمضان الكريم من خلال السماح للطلاب بتوزيع الحلوى وحمل الفوانيس

الطلاب المدارس قرارات فصل الغياب

توك توك
