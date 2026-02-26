أمر يفسد الصوم.. يقع فيه الكثير أثناء السحور

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك خطأ شائعاً عند البعض وهو أنهم يمكنهم الأكل والشرب فى وجبة السحور إلى أن يقول المؤذن "أشهد أن لا إله إلا الله" أو الى أن ينتهى الأذان، إلا أن هذا خطأ ويفسد الصيام.

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن الإمساك عن الطعام والشراب عندما يقول المؤذن لفظ "الله" فى الأذان - "الله أكبر" - فمن كان في فمه شيء فلا يبلعه حتى لا يضيع صيامه.

وأشارت الى أن البعض يظن أنه يمكنه الأكل والشرب حتى انتهاء أذان الفجر وهذا خطأ، فيكون الصيام بذلك فاسدا، فيجب على الصائم الإمساك عن المفطرات بمجرد طلوع الفجر لا بعد انتهاء الأذان، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت الصحيح، فإن الشرب أثناء أذان الفجر لا يجوز، أما إن كان يؤذن قبل دخول الوقت، فلا حرج في الشرب حتى تيقن دخول الوقت.

حكم صيام من ترك السحور

لا حرج فيه صومه صحيح وإن لم يتسحر، لكنه ترك السنة.. السنة أن يتسحر؛ لقول النبي ﷺ: تسحروا فإن في السحور بركة في الفرض والنفل، السنة أن يتسحر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر، فالسنة أن يتسحر بما تيسر من تمر أو أي طعام أو فاكهة يتسحر بما تيسر، هذا هو السنة ليستعين بذلك على صيامه، فإن صام ولم يتسحر فلا حرج وصومه صحيح.

حكم ترك السحور فى رمضان

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم السحور فى رمضان وهل يؤثر على صحة الصوم؟

وأجاب الشيخ محمود صابر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن السحور ليس ركنا ولا واجبا من واجبات الصوم فتركه لا يؤثر على صحة الصيام، بل هو أمر مستحب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فعله أخذ الثواب عليه ومن تركه حرم ثوابه.

وأشار إلى أن النبي قال "السحور أكله بركة ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين".