تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

شاهد صدق على الشجاعة والأقدام.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى العاشر من رمضان

وزير الداخلية
وزير الداخلية
مصطفى الرماح

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية- برقية تهنئة للفريق / أشرف سالم زاهر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان.


 

جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار العاشر من رمضان .. أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والجنود وزملائهم فى مأموريات

حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

إننا نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تُعد بحق شاهد صدق على الشجاعة والإقدام ، التى تجلت فى القوات المسلحة الباسلة بما قدمته من تضحيات وما حققته من إنتصارات سنظل نزهو بها على مر الأيام والأعوام.

حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لحماية الوطن ولتبقى مصر الكنانة جيشاً وشرطة وشعباً فى رباط إلى يوم الدين.

وكل عــام وسيادتكــم بخــــير ،،



 

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقريق أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها :-

يَطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار العاشر من رمضان .. أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

إننا نذكر بكل التقدير والوفاء ما قدمه رجال قواتنا المسلحة الباسلة .. من عطاء وفداء وما بذلوه من تضحيات وما سطروه من بطولات كان لها أكبر الأثر فى تحقيق هذا النصر العظيم.

حفظ الله مصر ورحم شهدائنا الأبرار ورعى رجالها وأبطالها إنه نعمَ المولى ونعمَ النصير.

وكل عام وسيادتكم بخير ،،



 

وزير الداخلية برقية تهنئة القائد العام للقوات المسلحة العاشر من رمضان

