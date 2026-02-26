شاهد صدق على الشجاعة والأقدام.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى العاشر من رمضان

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية- برقية تهنئة للفريق / أشرف سالم زاهر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان.





جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار العاشر من رمضان .. أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضُباط وضُباط الصف والجنود وزملائهم فى مأموريات

حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

إننا نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تُعد بحق شاهد صدق على الشجاعة والإقدام ، التى تجلت فى القوات المسلحة الباسلة بما قدمته من تضحيات وما حققته من إنتصارات سنظل نزهو بها على مر الأيام والأعوام.

حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لحماية الوطن ولتبقى مصر الكنانة جيشاً وشرطة وشعباً فى رباط إلى يوم الدين.

وكل عــام وسيادتكــم بخــــير ،،







كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقريق أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها :-

يَطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار العاشر من رمضان .. أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

إننا نذكر بكل التقدير والوفاء ما قدمه رجال قواتنا المسلحة الباسلة .. من عطاء وفداء وما بذلوه من تضحيات وما سطروه من بطولات كان لها أكبر الأثر فى تحقيق هذا النصر العظيم.

حفظ الله مصر ورحم شهدائنا الأبرار ورعى رجالها وأبطالها إنه نعمَ المولى ونعمَ النصير.

وكل عام وسيادتكم بخير ،،





