«معتوهتان ومختلتان عقليًا».. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين في الكونجرس

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بعدما هاجم نائبتين مسلمتين في الكونجرس الأمريكي، واصفًا إياهما بأنهما «معتوهتان ومختلتان عقليًا»، وطالب بترحيلهما عقب مقاطعتهما أحد خطاباته.

مقاطعة داخل الكونجرس

الحادثة وقعت خلال خطاب رسمي ألقاه ترامب، حيث قامت النائبتان بمقاطعته احتجاجًا على سياساته، ما دفع الرئيس إلى الرد بلهجة حادة، معتبرًا أن سلوكهما «غير مقبول» وداعيًا إلى اتخاذ إجراءات بحقهما.

النائبتان هما إلهان عمر ورشيدة طليب، وهما من أبرز الأصوات التقدمية داخل الحزب الديمقراطي، وسبق أن دخلتا في مواجهات سياسية مع ترامب بسبب مواقفهما من قضايا الهجرة، والشرق الأوسط، والحقوق المدنية.

ردود فعل غاضبة

تصريحات ترامب قوبلت بانتقادات حادة من قيادات ديمقراطية ومنظمات حقوقية، اعتبرت أن الدعوة إلى «ترحيل» نائبتين منتخبتين وتحملان الجنسية الأمريكية تمثل تصعيدًا خطيرًا وخطابًا تمييزيًا.

في المقابل، دافع أنصار ترامب عن موقفه، معتبرين أن المقاطعة كانت استفزازية وأن الرئيس ردّ على ما وصفوه بـ«سلوك غير لائق» خلال مناسبة رسمية.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة الجدل حول طبيعة الخطاب السياسي في الولايات المتحدة، وحدود حرية التعبير داخل المؤسسات الدستورية، خاصة في ظل أجواء استقطاب حادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

كما تسلط الضوء على استمرار التوتر بين ترامب وبعض أعضاء الكونجرس من أصول مهاجرة، في سياق سياسي يتسم بحساسية متزايدة تجاه قضايا الهوية والدين والهجرة.