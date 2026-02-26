قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
رياضة

تحذير ورحيل مجاني ..ماذا يحدث في قلعة الزمالك؟

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

شهد نادي الزمالك عدة أحداث قبل الموقعة المرتقبة أمام بيراميدز في قمة الجولة الـ20 الدوري المصري الممتاز.

وحقق نادي الزمالك الفوز على زد بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة ال19 من بطولة الدوري المصري ليتربع على عرش قمة بطولة الدوري بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز.

وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز مفصلية في مشوار الفريقين في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي وستحدد بشكل كبير هوية البطل.

أزمة عبدالله السعيد 

وخلال لقاء الزمالك ضد زد شهدت المباراة انفعال قوي من عبدالله السعيد على إثر قرار خروجه من المباراة كبديل .

لكن الموقف لم يتطور وانتهى باحتفاله بهدف أحمد ربيع في شباك زد وتحقيق الأبيض 3 نقاط هامة في مشوار البطولة.

وقرر نادي الزمالك التجاوز عن أزمة عبدالله السعيد بإعتبارها نرفزة ملعب بدون تجاوزات في حق أي لاعب أو المدير الفني وبالتالي لم يتم توقيع أي عقوبة مالية.

منع الدورات الرمضانية

قرر نادي الزمالك عدم مشاركة لاعبيه في أي دورات أو خوض أى مباريات لاتخص الفريق خلال شهر رمضان مشددا على ضرورة التركيز على المرحلة المقبلة من البطولات.

ويأتى القرار خوفا على لاعبي الفريق من التعرض لإصابة أو الابتعاد عن المشاركة في مرحلة الحسم بالكونفيدرالية والدوري المصري

رحيل مجاني

مفاوضات تجديد عقد أحمد حمدي لم تشهد أي تقدم بسبب طلبات اللاعب المالية التي تخص عقده القديم حيث طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة قبل مناقشة العقد الجديد.

وخرج أحمد حمدي من حسابات معتمد جمال بعد قرار جون إدوارد بتجميد اللاعب ما ينذر بالرحيل المجاني نهاية الموسم مع نهاية عقده.

تحذير شديد اللهجة

حذر الزمالك من توقيع عقوبات مالية حال مخالفة التعليمات والاستبعاد من المباريات

نادي الزمالك الزمالك بيراميدز الدوري المصري زد

