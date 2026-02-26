4 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب بيراميدز أمام الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة مرتقبة مع نظيره الزمالك مساء الأحد المقبل في الساعة التاسعة والنصف ضمن منافسات الجولة ال20 من بطولة الدوري المصري علي استاد الدفاع الجوي.

غيابات بيراميدز في مباراة الزمالك

ويعاني بيراميدز بالعديد من الغيابات في صفوفه أمام مباراة الزمالك المقبلة ومن أبرزهم وليد الكرتي للإيقاف حيث تلقي العديد من البطاقات الصفراء في مختلف الجولات مثل مباراة وادي دجلة في الجولة الأولى والجولة الـ 18 أمام سيراميكا كليوباترا والجولة الـ 19 أمام غزل المحلة فيما يغيب رمضان صبحي بعد إيقافه على خلفية قضية المنشطات ومحمد حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وزياد هيثم استبعاد فني بقرار من المدير الفني.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك

تنقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 37 نقطة بينما يتربع الزمالك مؤقتا علي عرش جدول الترتيب بنفس عدد النقاط.

ويحمل اللقاء أهمية كبيرة حيث يتطلع الفريقين لحصد نقاط اللقاء كاملة من أجل الحفاظ علي صدارة الدوري المصري.