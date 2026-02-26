قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بالساطور في الشارع.. تفاصيل ما قبل تعدي سيدة على سائق توك توك

مروة فاضل

كشف فيديو من كاميرات المراقبة بمحافظة المنوفية عن نشوب مشاجرة بالساطور بين سيدة وسائق توك توك قبل انتشار فيديو تعدي السيدة بآلة حادة علي سائق توك توك. 

وكشف الفيديو عن استخدام الساطور في المشاجرة وكلب وتعدي الطرفين علي بعضهما البعض في الشارع وأمام المارة. 

وكشف محامي السيدة، أن الخلافات بسبب مشاكل أسرية بين السيدة وسائق التوك التوك حيث أنها طليقة شقيقه وشقيقة زوجة سائق التوك التوك المتوفية. 

وأضاف المحامي، أن السيدة الموجودة بالفيديو تعيش في أحد الدول العربية ومطلقة من زوجها وبينهم طفل وهو سبب ما يحدث بسبب الرؤية ورغبتها في أخذ نجلها ونشبت بينهم مشاجرة بين السيدة وطليقها وسائق التوك التوك. 

وتابع المحامي، أن السيدة تم الاعتداء عليها من قبل وأصيبت بجروح في الوجه وحررت محاضر وتوجد خلافات اسرية بينهم بسبب النفقة والرؤية وتبديد وبينهم محاضر كثيرة. 

وأوضح المحامي، أن السيدة مجني عليها وليست متهمة ودافعت عن نفسها والطرفين موجه لهم تهم استعراض القوي. 

وتابع أنه تم حجز الطرفين علي خلفية التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث. 

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا تكشف فيه حقيقة الواقعة كالآتي " فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن نزول سيدة من سيارة ملاكى وتعديها على قائد مركبة "توك توك" مستخدمةً سلاح أبيض.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة القسم) بقيام طليقة شقيقه "الظاهرة بمقطع الفيديو" (مصففة شعر تعمل بالخارج – مقيمة بدائرة القسم) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى بالذراع لخلافات على حضانة نجلها من شقيقه ووجود قضايا منظورة بشأنها عقب زواجه من أخرى.  

أمكن ضبط المذكورة والسيارة والأداة المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مشاجرة شبين الكوم

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مقاومة الأنسولين
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
مقابر
