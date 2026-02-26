قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تصدير 1.3 مليون طن في 2025.. وزير الزراعة يفتتح 20 معملاً لفحص إنتاج البطاطس
وزير الخارجية العماني يعلن توقف المحادثات الأمريكية الإيرانية مؤقتا
حبس شخصين لقيامهما بتوظيف الأموال في المراهنات
العراب والجنرال وجوميز.. هل ينضم معتمد جمال للوحة شرف الزمالك في إفريقيا؟
بأي ذنب قتلت؟ ما السر الذي كشفته فاطمة ضحية بورسعيد فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في المسابقة المحلية للقرآن الكريم 2026
اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية في إفريقيا من العصر الطباشيري بواحة الداخلة
السجن 3 سنوات وغرامة لـ 4 متهمين وبراءة آخرين في قضية السباح يوسف
عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
تصل لـ400 جنيه.. كيفية الحصول على المنحة الجديدة على بطاقات التموين
وزير التخطيط ورئيسة المجلس القومي يبحثان إدماج قضايا المرأة بخطط التنمية
نيسان صني 2027 تظهر لأول مرة.. شاهد
ديني

وزير الأوقاف يعتمد تجديد تكليف قيادات بالوزارة في الفتوى والمحاسبة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أصدر  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارات وزارية جديدة تقضي بتجديد تكليف عدد من القيادات بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على استقرار العمل الإداري والدعوي.

شمل القرار الأول تجديد تكليف الشيخ أحمد فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي، إمام وخطيب ومدرس أول بالمستوى الوظيفي الأولى (أ)، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بديوان عام وزارة الأوقاف لمدة سنة.
 

تجديد تكليف مدير عام الأوقاف والمحاسبة
كما قرر وزير الأوقاف تجديد تكليف أشرف محمد محمد عبد الفتاح، كبير محققين بالمستوى الوظيفي "مدير عام"، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام الوزارة لمدة سنة إضافية.

وأعربت وزارة الأوقاف عن تمنياتها للقيادات التي شملها التجديد بدوام التوفيق والسداد في أداء المهام الموكلة إليهم، بما يخدم الدعوة الإسلامية ويحقق الصالح العام للوزارة.
 

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف عن انعقاد المجلس الثاني من "ملتقى الفكر الإسلامي الدولي"، يوم الأحد المقبل الموافق 11 من رمضان 1447هـ (1 مارس 2026)، بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه في تمام السابعة صباحاً، وذلك تحت إشراف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبمشاركة نخبة من كبار العلماء والقيادات الفكرية من داخل وخارج مصر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأضافت الوزارة أن استمرار فعاليات هذا الملتقى يأتي ترسيخاً للدور العلمي والدعوي الريادي الذي تقوم به مصر في قيادة الحوار الرشيد وبناء جسور التواصل العالمي، حيث يهدف المجلس إلى تقديم رؤية فكرية متوازنة تعالج مستجدات العصر، مع التركيز على نشر قيم الرحمة والتعايش السلمي وحفظ الأوطان، امتداداً للنجاح الكبير الذي حققه المجلس السابق.

وأوضحت الأوقاف أن برنامج الملتقى يتضمن جلسات علمية وحوارات معمقة تستهدف تجديد الخطاب الديني وتعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف بأسلوب يجمع بين أصالة التراث ومعاصرة المنهج، لافتة إلى أن الدعوة عامة للعلماء وطلاب العلم، مع إتاحة البث المباشر للفعاليات عبر المنصات الرسمية للوزارة لتعميم الفائدة عالمياً.

 

أسامة الأزهري تجديد تكليف وزارة الأوقاف بحوث الدعوة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مقاومة الأنسولين
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
