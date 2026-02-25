الأوقاف تطلق "صكوك الإطعام" بـ 400 جنيه عبر منصة مصر الرقمية والمساجد الكبرى

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب المساهمة في مشروع "صكوك الإطعام" لعام 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الأولى بالرعاية والمحتاجين في جميع محافظات الجمهورية.



وأوضحت الوزارة أن قيمة الصك بلغت 400 جنيه مصري، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمتد أثره طوال العام ولا يقتصر على فترة زمنية محددة.

وحرصاً على تيسير الإجراءات على المواطنين، أتاحت الوزارة الحصول على الصكوك عبر منصة مصر الرقمية، وتطبيقات الدفع الإلكتروني والخدمات البنكية، بالإضافة إلى توفرها ميدانياً في مقر المديريات، الإدارات الفرعية، والمساجد الكبرى.

وفي سياق الشفافية والرقابة، أكدت الأوقاف أن كل متبرع يحصل فور مساهمته على إيصال رسمي مختوم ومعتمد صادراً عن "مجمع الوثائق المؤمّنة والذكية"، وذلك لضمان أعلى مستويات الدقة تحت إشراف مباشر من الوزارة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفسار أو طلب الصكوك للتواصل عبر الرقم المخصص: 01287344441، سائلة المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال في شهر الجود والخير.

