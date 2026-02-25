توزيع 250 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ميت غمر

شهدت محافظة الدقهلية مبادرة خيرية لتعزيز التكافل الإجتماعى، حيث تم توزيع 250 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا بقرى كفر على عبدالله وكفور البهايته وعذبه حنين بمركز ميت غمر، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال الشهر الفضيل.



وأكدت الدكتورة هالة جودة، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، أن أعمال التوزيع انطلقت اليوم، واستهدفت الوصول إلى الأسر المسجلة ضمن قواعد بيانات التضامن الإجتماعي في مركز ميت غمر، وتحتوي الكراتين الموزعة على حزمة من السلع الإستراتيجية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية، ومنها (الأرز، السكر، الزيت، المكرونة، والبقوليات)، لافتة إلى أن عملية التوزيع أشرفت عليها مجموعة من المتطوعين من الشباب بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية التابعة للمديرية.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع الكراتين جاء تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية، للتأكد من عدالة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه الفعليين من الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، في إطار تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.



وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.