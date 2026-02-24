الدقهلية .. حملات مكثفة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار| صور

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار حملات تحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، بالتنسيق مع المهندس علاء فاروق وزير الزراعة، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى أماكن تجمعاتها في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتصدي لها، بالتعاون مع الدكتور حامد الاقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى بذل جهود ميدانية مكثفة لمكافحة ظاهرة الكلاب الحرة، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، موضحا أن الحملة تستخدم أحدث الوسائل في التعامل مع هذه الكلاب.

و أكد الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تم اليوم تحصين 12 كلب حر بمدينة المنصورة، وأضاف أن الحملة تواصل أعمالها الميدانية من خلال خطة تغطي مراكز ومدن المحافظة، مع التركيز على محيط المدارس والمناطق السكنية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأوضح السباعي أنه تم تحصين 578 كلباً خلال الفترة الماضية، حيث جرى تطعيم الكلاب بلقاح السعار باستخدام جهاز "البلو بايب" (Blowpipe) الحديث، ويُستخدم هذا الجهاز للتحصين عن بُعد لمسافة تصل إلى 11 متراً، مما يسهل التعامل الآمن مع الكلاب الشرسة ويضمن تحصينها بشكل فعال، ويتم تحصين الكلاب الآمنة بالطريقة المألوفة وهو التحصين بالحقن المباشر.