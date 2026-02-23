قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها| اقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
قبل آذان المغرب.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية.. ضبط متهم ضرب فتاة.. كشف تفاصيل تعدى سيدة على شقيقة زوجها

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحاسمة في مواجهة مظاهر الخروج عن القانون، وكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تثير القلق بين المواطنين، وفي إطار من الشفافية وسرعة التحرك، نجحت الجهات المعنية في ضبط أطراف عدد من المشاجرات والمشكلات الأسرية بعد تداول مقاطع فيديو ومنشورات بشأنها في محافظات الدقهلية والشرقية والغربية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة بالسلاح الأبيض بسبب الخلافات العائلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنزلة بالدقهلية حدوث مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص ووالدته، وطرف ثان شخصين وسيدتين جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات عائلية فيما بينهم ، قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب وقيام أحدهم بالتلويح بسلاح أبيض "دون حدوث إصابات".

وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، والتخلص من السلاح الأبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

شخص يتعدى على طالبة بالضرب 


وعلى جانب أخر كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على نجلته بالضرب بالشرقية.


وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (طالبة – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم ومحاولة التعدى عليها بالضرب لخلافات بينهما حول الجيرة.

وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو ("له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يسدة تتهم زوجة شقيقها ونجله بالتعدى عليها بالضرب 

ومن ناحيه أخرى كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجة شقيقها بتهديدها بإلحاق الأذى بها بالغربية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بالغربية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (زوجة شقيقها ونجلها ) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات عائلية فيما بينهم.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهما (مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق. 


 


 

الأجهزة الأمنية المشاجرات المشكلات الأسرية

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

