قبل آذان المغرب.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالدقهلية.. ضبط متهم ضرب فتاة.. كشف تفاصيل تعدى سيدة على شقيقة زوجها

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحاسمة في مواجهة مظاهر الخروج عن القانون، وكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تثير القلق بين المواطنين، وفي إطار من الشفافية وسرعة التحرك، نجحت الجهات المعنية في ضبط أطراف عدد من المشاجرات والمشكلات الأسرية بعد تداول مقاطع فيديو ومنشورات بشأنها في محافظات الدقهلية والشرقية والغربية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة بالسلاح الأبيض بسبب الخلافات العائلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنزلة بالدقهلية حدوث مشاجرة بين طرف أول أحد الأشخاص ووالدته، وطرف ثان شخصين وسيدتين جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات عائلية فيما بينهم ، قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب وقيام أحدهم بالتلويح بسلاح أبيض "دون حدوث إصابات".

وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، والتخلص من السلاح الأبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

شخص يتعدى على طالبة بالضرب



وعلى جانب أخر كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على نجلته بالضرب بالشرقية.



وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الزقازيق من (طالبة – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها بالسب والشتم ومحاولة التعدى عليها بالضرب لخلافات بينهما حول الجيرة.

وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو ("له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يسدة تتهم زوجة شقيقها ونجله بالتعدى عليها بالضرب

ومن ناحيه أخرى كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجة شقيقها بتهديدها بإلحاق الأذى بها بالغربية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بالغربية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (زوجة شقيقها ونجلها ) لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات عائلية فيما بينهم.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهما (مقيمان بدائرة القسم) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.







