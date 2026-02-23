وزيرة البيئة تتابع مع محافظ البحر الأحمر عدداً من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة .

وشهد اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية الأسبوع الماضى فى عدد من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية .

حيث أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بملف تقنين أراضى الدولة ودفع وتيرة العمل للانتهاء من ملفات المواطنين.

وشددت علي ضرورة التصدي بحزم لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والمتغيرات المكانية غير القانونية وإزالتها فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل مع الإشغالات فى الشوارع الرئيسية والفرعية والتى تؤثر على حركة المواطنين .

كما تطرق اللقاء إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري 2025 – 2026 والأعمال الجارية بمختلف القطاعات للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية ودفع وتيرة العمل بالمشروعات المدرجة لسرعة الإنتهاء منها وتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المحددة لتحقيق الاستفادة القصوي من تلك المشروعات وخاصة فى مجالات الكهرباء والرصف والأمن والإطفاء وتحسين البيئة.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة على تحسين كفاءة البنية التحتية بكافة مدن المحافظة والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة فى مختلف القطاعات الخدمية التى تمس حياة المواطنين بصورة يومية .

من جانبه، أشار الدكتور وليد البرقي إلى حرصه على مواصلة مسيرة البناء والتنمية فى جميع مدن المحافظة وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين وبذل أقصى الجهود لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء البحر الأحمر ودفع عجلة التنمية والتواجد بصورة مستمرة بين المواطنين للاستماع الى مشاكلهم وسرعة حلها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمحافظة .

وأوضح محافظ البحر الأحمر ، أن الفترة الحالية ستشهد مرور ميدانى دوري على كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية وباقى المشروعات القومية على مستوى مراكز المحافظة للوقوف على أى معوقات تواجه التنفيذ وعدم تأثر العمل خلال شهر رمضان .

كما شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين بعد تشكيله الجديد هذا الأسبوع وبصفة خاصة فى ملف توفير السلع الغذائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار وجودة مناسبة والاهتمام بحملات النظافة العامة ورفع المخلفات وتراكمات القمامة فى جميع المدن بالمحافظات وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدن لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطن .

كما تطرق اللقاء إلى استعراض آخر معدلات منظومة التصالح علي بعض مخالفات البناء والانتهاء من الملفات المقدمة من المواطنين وحصولهم على نماذج التصالح النهائية .

كما أكدت د. منال عوض، أن ملف تطوير وإدارة المحميات الطبيعية يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الحالية، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية المستدامة منها، خاصة في محافظة البحر الأحمر و التي تُعد من أغنى المحافظات بالتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تعمل على دعم خطط رفع كفاءة البنية التحتية بالمحميات، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة الحماية والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

وأضافت د.منال عوض أن الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام يمثل محورًا رئيسيًا في جهود حماية البيئة الساحلية والبحرية، لافتة إلى التنسيق المستمر مع محافظة البحر الأحمر لتوسيع نطاق المبادرات البديلة الصديقة للبيئة داخل المدن السياحية والمنشآت الفندقية، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين والزائرين بأضرار المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية. وأكدت أن الدولة تعمل على تنفيذ سياسات واضحة للحد من التلوث البلاستيكي، بما يسهم في الحفاظ على المقومات البيئية والسياحية الفريدة للمحافظة.