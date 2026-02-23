قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
أجواء رومانسية تجمع لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف بعد تصريحاتهما الأخيرة
أول تعليق من رامز جلال علي حلقته مع زيزو
بالطبل والمزمار البلدي.. ريهام سعيد تفاجئ عروسة بجهاز كامل للزواج
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان | بث مباشر
زيزو يكسر محتوى وديكورات رامز ليفل الوحش
هل يتم تقديم الساعة قبل العيد؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أيهما أفضل بن رمضان أم إمام عاشور؟ رامز جلال يضع زيزو في مأزق
بعد حلقة رامز جلال ليفل الوحش.. زيزو يتصدر التريند
يضم قيادات ثورتى 25 يناير و30 يونيو .. رئيس الوفد يُصدر قرارًا بتأسيس هيئة جيل المستقبل
سعر الدولار اليوم في البنوك 23-2-2026.. آخر تحديث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يلتقي بالمواطنين بالمركز التكنولوجي للاستماع لمشكلاتهم

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط،  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وذلك خلال جولته التى أجراها صباح اليوم بحضور اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.

هذا وقد تابع " المحافظ " آلية العمل بالمركز ، ونسب الإنجاز بالطلبات والملفات، كما تواصل مع المواطنين المترددين على المركز للوقوف على موقف تلقيهم للخدمات..

ووجه الدكتور حسام الدين فوزى بالتيسير على المواطنين والدفع بوتيرة العمل ، مؤكدًا على رقمنة المعاملات وفقًا للمعايير المحددة ورؤية الدولة نحو التحول الرقمي.

وعلى صعيد آخر،، تفقد " المحافظ " جراج الوحدة المحلية لمتابعة سير العمل بالحملة الميكانيكية، وانتظام عمل المعدات والسيارات وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد والحفاظ عليها، كما تفقد كذلك مشتل الوحدة المحلية الذى يضم أنواع مختلفة من النباتات التى يتم إعادة توزيعها على مستوى المدينة ضمن خطط التشجير والتوسع فى المساحات الخضراء للحفاظ على البيئة والارتقاء بالشكل الحضارى .

دمياط محافظ دمياط المركز التكنولوجي حسام فوزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

ترشيحاتنا

شريف الخشاب

شريف الخشاب مديرًا رياضيًا لشركة غزل المحلة لكرة القدم

كرة القدم

الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب كوراساو قبل كأس العالم 2026

رامز جلال

بسبب إهانة الأهلي.. محمد نصر يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد رامز جلال

بالصور

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة
طريقة عمل دجاج بالكريمة والمشروم في 30 دقيقة

احترس.. علامات تكشف انسداد الشريان التاجي.. وهؤلاء الأكثر عرضة

القلب
القلب
القلب

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد