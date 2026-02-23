محافظ دمياط يلتقي بالمواطنين بالمركز التكنولوجي للاستماع لمشكلاتهم

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وذلك خلال جولته التى أجراها صباح اليوم بحضور اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.

هذا وقد تابع " المحافظ " آلية العمل بالمركز ، ونسب الإنجاز بالطلبات والملفات، كما تواصل مع المواطنين المترددين على المركز للوقوف على موقف تلقيهم للخدمات..

ووجه الدكتور حسام الدين فوزى بالتيسير على المواطنين والدفع بوتيرة العمل ، مؤكدًا على رقمنة المعاملات وفقًا للمعايير المحددة ورؤية الدولة نحو التحول الرقمي.

وعلى صعيد آخر،، تفقد " المحافظ " جراج الوحدة المحلية لمتابعة سير العمل بالحملة الميكانيكية، وانتظام عمل المعدات والسيارات وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد والحفاظ عليها، كما تفقد كذلك مشتل الوحدة المحلية الذى يضم أنواع مختلفة من النباتات التى يتم إعادة توزيعها على مستوى المدينة ضمن خطط التشجير والتوسع فى المساحات الخضراء للحفاظ على البيئة والارتقاء بالشكل الحضارى .