بأسعار مدعمة .. محافظ دمياط يتفقد معرض أهلا رمضان

قام الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء طارق بحيري السكرتير العام المساعد، بتفقد معارض أهلاً رمضان المُقامة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز توافر السلع الغذائية الأساسية، وضبط الأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.



وقد شملت الجولة معرض أهلاً رمضان بمدينة دمياط القديمة، بحضور محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة وتامر اباظه عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إلى جانب القيادات التنفيذية، وفي مقدمتهم مجدى عبد الكريم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور سمير عتريس رئيس مركز ومدينة دمياط.



وأكد المحافظ خلال جولته على أهمية استمرار ضخ السلع بكميات كافية وبأسعار مناسبة، مشددًا على المتابعة الميدانية الدورية لضمان انضباط الأسواق وتحقيق الاستقرار، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية نحو دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم، خاصة في المواسم التي يزداد فيها الطلب.

