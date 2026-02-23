نشرت وزارة العدل الأمريكية في 30 يناير أكثر من 3 ملايين وثيقة وفقًا لقانون شفافية ملفات إبستين.

كشف نشر ملفات إبستين عن فساد واتجار بالبشر في دول حول العالم وفي بيلاروسيا، اتخذت القصة منحىً آخر.

كارينا شولياك

تكشف الملفات عن صلة إبستين الشخصية ببيلاروسيا من خلال مواطنة بيلاروسية تبلغ من العمر 36 عامًا تُدعى كارينا شولياك.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، كانت شولياك آخر شخص تحدث إليه إبستين خارج السجن قبل انتحاره.

تُوثّق مراسلات البريد الإلكتروني والتحويلات البنكية على مدى عشر سنوات ترتيبات السفر، وتمويل عائلة شولياك، ودعم دراستها لطب الأسنان في الولايات المتحدة.

أكبر حصة من ثروة إبستين لهذه المرأة

وتُوصي إحدى الوثائق، المعروفة باسم "وصية عام 1953 "، بأكبر حصة من ثروة إبستين لهذه المرأة.

تم إدراج اسم المواطنة البيلاروسية كارينا شولياك، البالغة من العمر 36 عامًا، في صندوق جيفري إبستين الاتئماني لعام 1953، والذي يورثها الحصة الأكبر من ثروته.

وبحسب الوصية التي نفذها ووقعها إبستين في 8 أغسطس 2019 - قبل يومين من وفاته - ستحصل شولياك على 50 مليون دولار، وعقارات سيئة السمعة في جزيرتي سانت جيمس الصغيرة والكبيرة التابعة لإبستين، ومزرعة زورو في نيو مكسيكو، ومنزله في نيويورك، وشقة في وسط باريس.

كما ورثت شولياك مجموعة إبستين المكونة من 48 ماسة غير مغلفة، بالإضافة إلى خاتم ألماس يقارب وزنه 33 قيراطًا، والذي تم تقديمه لها "بمناسبة الزواج".



كانت شولياك طالبة سابقة في جامعة بيلاروسيا الحكومية الطبية، ووصلت إلى الولايات المتحدة عام 2009 عندما كانت في العشرينيات من عمرها، وسرعان ما التقت بإبستين.

وبحسب ما ورد، واصلت تعليمها في كلية المعلمين بجامعة كولومبيا، وحصلت على ترخيص مزاولة طب الأسنان في الولايات المتحدة بدعم من إبستين.

جهازا لعلاج الوجه

أظهرت ملفات فحصتها وكالة "نوفوستي" الروسية أن كارينا شولياك، الشريكة البيلاروسية للممول الأمريكي جيفري إبستين اختارت جهازا لعلاج الوجه كان من المقرر تركيبه في مزرعة "زورو رانش".

وكتب أحد المتورطين الذي تم حجب اسمه في رسالة بريد إلكتروني إلى إبستين في أواخر أبريل 2013، مع إرسال نسخة إلى شولياك: "أنا وكارينا نناقش جهازا للعناية بالوجه وكريمات".

كما أن زيارة شولياك لمزرعة "زورو رانش" في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية في مناسبات عديدة تؤكدها رسائل بريد إلكتروني أخرى من "ملفات إبستين".

وفي مراسلة بتاريخ مارس 2014 مع مشتركة تدعى كارينا، ذكرت مكان شراء البروبيوتيك بنكهة الفراولة، وهو منتج مفضل لدى إبستين، بالقرب من المزرعة التي تقع على بعد نحو 48 كيلومترا إلى الجنوب من سانتا في، عاصمة الولاية.

وأفادت "نوفوستي" في وقت سابق بأن رسالة إلكترونية من إحدى مساعدات إبستين موجهة إلى شخص يدعى ريتش بارنيت، أظهرت أن إبستين طلب إرسال لوحة "مذبحة الأبرياء" إلى مزرعته لتعليقها عند المدخل.

يذكر أن مشرعين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أقروا الاثنين الماضي تشريعا لفتح ما قالوا إنه أول تحقيق شامل فيما حدث بمزرعة (زورو رانش)، حيث ارتكب إبستين جرائم جنسية وقام بالاتجار بفتيات ونساء والاعتداء عليهن.

وستسعى لجنة من الحزبين إلى الاستماع لشهادات ناجيات من اعتداءات جنسية قيل إنها حدثت داخل المزرعة.