قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صعود الذهب يتسارع محليًا وعالميًا وسط مخاوف جيوسياسية
تقارير فرنسية وأمريكية تتحدث عن محاولة تمرد داخل إيران.. ولاريجاني في واجهة المشهد
وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حكاية إبستين وصديقته.. مرأة بيلاروسية كانت محور أيامه الأخيرة

إبستين وصديقته البيلاروسية
إبستين وصديقته البيلاروسية
محمد على

نشرت وزارة العدل الأمريكية في 30 يناير أكثر من 3 ملايين وثيقة وفقًا لقانون شفافية ملفات إبستين.

كشف نشر ملفات إبستين عن فساد واتجار بالبشر في دول حول العالم وفي بيلاروسيا، اتخذت القصة منحىً آخر.

كارينا شولياك

تكشف الملفات عن صلة إبستين الشخصية ببيلاروسيا من خلال مواطنة بيلاروسية تبلغ من العمر 36 عامًا تُدعى كارينا شولياك. 

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، كانت شولياك آخر شخص تحدث إليه إبستين خارج السجن قبل انتحاره.

تُوثّق مراسلات البريد الإلكتروني والتحويلات البنكية على مدى عشر سنوات ترتيبات السفر، وتمويل عائلة شولياك، ودعم دراستها لطب الأسنان في الولايات المتحدة.

أكبر حصة من ثروة إبستين لهذه المرأة

 وتُوصي إحدى الوثائق، المعروفة باسم "وصية عام 1953 "، بأكبر حصة من ثروة إبستين لهذه المرأة.

تم إدراج اسم المواطنة البيلاروسية كارينا شولياك، البالغة من العمر 36 عامًا، في صندوق جيفري إبستين الاتئماني لعام 1953، والذي يورثها الحصة الأكبر من ثروته.

وبحسب الوصية التي نفذها ووقعها إبستين في 8 أغسطس 2019 - قبل يومين من وفاته - ستحصل شولياك على 50 مليون دولار، وعقارات سيئة السمعة في جزيرتي سانت جيمس الصغيرة والكبيرة التابعة لإبستين، ومزرعة زورو في نيو مكسيكو، ومنزله في نيويورك، وشقة في وسط باريس.

كما ورثت شولياك مجموعة إبستين المكونة من 48 ماسة غير مغلفة، بالإضافة إلى خاتم ألماس يقارب وزنه 33 قيراطًا، والذي تم تقديمه لها "بمناسبة الزواج".


كانت شولياك طالبة سابقة في جامعة بيلاروسيا الحكومية الطبية، ووصلت إلى الولايات المتحدة عام 2009 عندما كانت في العشرينيات من عمرها، وسرعان ما التقت بإبستين. 

وبحسب ما ورد، واصلت تعليمها في كلية المعلمين بجامعة كولومبيا، وحصلت على ترخيص مزاولة طب الأسنان في الولايات المتحدة بدعم من إبستين.

جهازا لعلاج الوجه

أظهرت ملفات فحصتها وكالة "نوفوستي" الروسية أن كارينا شولياك، الشريكة البيلاروسية للممول الأمريكي جيفري إبستين اختارت جهازا لعلاج الوجه كان من المقرر تركيبه في مزرعة "زورو رانش".

وكتب أحد المتورطين الذي تم حجب اسمه في رسالة بريد إلكتروني إلى إبستين في أواخر أبريل 2013، مع إرسال نسخة إلى شولياك: "أنا وكارينا نناقش جهازا للعناية بالوجه وكريمات".

كما أن زيارة شولياك لمزرعة "زورو رانش" في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية في مناسبات عديدة تؤكدها رسائل بريد إلكتروني أخرى من "ملفات إبستين".

وفي مراسلة بتاريخ مارس 2014 مع مشتركة تدعى كارينا، ذكرت مكان شراء البروبيوتيك بنكهة الفراولة، وهو منتج مفضل لدى إبستين، بالقرب من المزرعة التي تقع على بعد نحو 48 كيلومترا إلى الجنوب من سانتا في، عاصمة الولاية.

وأفادت "نوفوستي" في وقت سابق بأن رسالة إلكترونية من إحدى مساعدات إبستين موجهة إلى شخص يدعى ريتش بارنيت، أظهرت أن إبستين طلب إرسال لوحة "مذبحة الأبرياء" إلى مزرعته لتعليقها عند المدخل.

يذكر أن مشرعين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أقروا الاثنين الماضي تشريعا لفتح ما قالوا إنه أول تحقيق شامل فيما حدث بمزرعة (زورو رانش)، حيث ارتكب إبستين جرائم جنسية وقام بالاتجار بفتيات ونساء والاعتداء عليهن. 

وستسعى لجنة من الحزبين إلى الاستماع لشهادات ناجيات من اعتداءات جنسية قيل إنها حدثت داخل المزرعة.

كارينا شولياك إبستين ببيلاروسيا صورة كارينا شولياك بيلاروسيا صحيفة نيويورك تايمز جرائم جنسية ناجيات من اعتداءات جنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

ترشيحاتنا

بريطانيا

بريطانيا تحذر مواطنيها من أعمال العنف في المكسيك

إبستين وصديقته البيلاروسية

حكاية إبستين وصديقته.. مرأة بيلاروسية كانت محور أيامه الأخيرة

وزير الاقتصاد اللبنانى

وزير الاقتصاد اللبنانى: لن نسمح باستغلال الضرائب لرفع الأسعار

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد