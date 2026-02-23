حرب أمريكية إيرانية محتملة ستضع العراق بمأزق

حذر خبراء، من أن التصعيد المتسارع بين الولايات المتحدة وايران قد يتحول إلى مواجهة عسكرية .

وقال مراقبون لـ موقع بغداد اليوم ، إن المؤشرات الميدانية والسياسية توحي بدخول المنطقة مرحلة توتر غير مسبوقة منذ سنوات، في ظل تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط منذ مطلع 2026.

وأضافوا أن نشر حاملات طائرات وقوات إضافية، مع التلويح بإجراءات عسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي، يعكس مستوى عالياً من الاستعداد لسيناريوهات مواجهة مباشرة، مقابل تأكيد إيراني بالرد على أي استهداف لأراضيها أو منشآتها الاستراتيجية.

وأشاروا إلى أن أخطر السيناريوهات يتمثل في توجيه ضربة أمريكية محدودة لمنشآت نووية أو عسكرية إيرانية، محذراً من أن مثل هذه الضربة قد لا تبقى ضمن نطاقها الضيق، بل قد تتحول إلى حرب استنزاف طويلة بسبب طبيعة الرد الإيراني المتوقع.

وأكد خبراء أن العراق سيكون من أكثر الدول عرضة للتداعيات الخطيرة، لوجود قوات أمريكية وقواعد عسكرية داخل أراضيه.

وحذروا من أن اندلاع حرب لن يقتصر أثره على الجانب العسكري، بل سيمتد إلى اضطراب أسواق الطاقة عالمياً، وتهديد الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، فضلا عن احتمالات موجات نزوح وتصاعد نشاط الجماعات المسلحة وتراجع الاستقرار الاقتصادي في دول المنطقة.