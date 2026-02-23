استعدادا لتصاعد التوتر في إيران.. إجلاء السفارات وتأجيل زيارة روبيو

في ظل تصاعد التوترات في إيران والمنطقة، أصدرت عدة دول تحذيرات عاجلة لمواطنيها، فيما بدأت السفارات بإجلاء موظفيها كإجراء احترازي، وسط توقعات بتصعيد محتمل للأوضاع الأمنية.

أصدرت السفارة الهندية في طهران، يوم الاثنين، تحذيراً عاجلاً لمواطنيها في إيران، داعيةً إياهم لمغادرة البلاد فوراً عبر جميع وسائل النقل المتاحة، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية، وذلك في ظل التطورات الأمنية المتسارعة، وأكدت السفارة ضرورة توخي الحذر، وتجنب مناطق الاحتجاجات، والحفاظ على الوثائق الرسمية في متناول اليد.



في السياق نفسه، أفادت قناة "LBC" اللبنانية بأن السفارة الأمريكية في لبنان بدأت بإجلاء موظفيها عبر مطار بيروت الدولي كإجراء احترازي، كما أجل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو زيارته إلى إسرائيل، التي كانت مقررة في نهاية هذا الأسبوع، إلى الثاني من مارس.



تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة إجراءات استثنائية اتخذتها عدة دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تحسباً لأي تصعيد محتمل في المنطقة، مع التركيز على حماية مواطنيها من الاعتقالات التعسفية والمخاطر الأمنية المحتملة في إيران.