محافظ دمياط يؤدي صلاتي العشاء والتراويح بمسجد البحر



تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مساء اليوم، معرض " أهلاً رمضان " بمدينة دمياط والذى يُقام بالتعاون بين الغرفة التجاريه ومديرية التموين والتجارة الداخلية طوال الشهر المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و النائب فوزى الجوجرى والنائبة مروة صالح عضوا مجلس النواب، محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط و مجدى عبد الكريم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، و الأستاذ سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

حيث تفقد " المحافظ " أقسام المعرض الذى شهد إقبال كبير من المواطنين، و تضمن كافة السلع الغذائية والأساسية و الخضروات واللحوم، بأسعار مخفضة والاعلان عنها أمام المواطنين قبل وبعد الخصم

فيما وقد أكد " محافظ دمياط " على المتابعة المستمرة لمعارض " أهلاً رمضان " ، وذلك للتأكد من استمرار ضخ السلع بشكل دورى ، وأشاد " الدكتور حسام الدين فوزى " بجهود الجهات المشاركة بالمعرض ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتوفير السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

كما أدى " محافظ دمياط " صلاتى العشاء والتراويح بمسجد البحر بمدينة دمياط، وسط جموع من المصلين و قيادات المحافظة والأوقاف