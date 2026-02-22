محافظ دمياط يتفقد مستشفى الزرقا المركزى وعيادة التأمين الصحي



استكمل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولته التفقدية التى أجراها اليوم ، بتفقد مستشفى الزرقا المركزى، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والنائب وليد التمامى و النائب أمير الصديق عضوا مجلس الشيوخو الدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط، و الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة .

حيث تفقد " المحافظ " أقسام المستشفى التى نحو ١٥٥.٨١٦ نسمة واطلع على كافة الإمكانيات بها من أجهزة و أسرة بالاقسام الداخلية والعناية المركزة ، وكذا توافر الأدوية بالصيدليات وبالأخص صيدلية الطوارئ.

وتفقد " محافظ دمياط " كذلك عيادة الزرقا الشاملة للتأمين الصحي، حيث تابع سير العمل بها و توافر الأدوية بالصيدلية.

وعلى هذا الصعيد،،حرص " الدكتور حسام الدين فوزى " على التواصل مع المواطنين للأطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم وأكد متابعته الدورية لملف القطاع الصحي لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة