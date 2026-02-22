قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان في الجامع الأزهر

اصطف آلاف المصلين، مساء اليوم الأحد، في الليلة الخامسة من ليالي شهر رمضان لعام 1447هـ،، لأداء صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر، حيث امتلأ الصحن والأروقة برواد بيت الله من مختلف المحافظات، إلى جانب الطلاب الوافدين، في مشهد يجسد روحانية الشهر الكريم ومكانة الجامع الأزهر العلمية والدعوية.

أئمة القبلة بالجامع الأزهر يؤمون المصلين بالقراءات المتواترة في صلاة التراويح

وتقدَّم صفوف المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب عدد من علماء الأزهر وقياداته.

ورُفع أذان العشاء بصوت الدكتور محمود عزازي، ثم أمَّ المصلين في صلاة العشاء الدكتور أسامة الحديدي، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة النساء.

وتُقام صلاة التراويح بآيات من سورة النساء بالقراءات المتواترة، حيث يقرأ الشيخ رضا السويفي في الركعات الثماني الأولى برواية الدوري عن الإمام الكسائي الكوفي، ويقرأ الطالب محمد عبد النبي جادو، الطالب بكلية الطب بجامعة الأزهر، في الركعات من التاسعة حتى الرابعة عشرة برواية هشام عن الإمام ابن عامر الشامي.

ويقرأ الشيخ محمد فوزي في الركعات من الخامسة عشرة حتى العشرين برواية ابن جماز عن الإمام أبي جعفر المدني، في تنوع يبرز رسوخ علم القراءات وإحياء تراث الأمة في هذا الفن الشريف. ويؤم المصلين في الشفع والوتر الدكتور محمود عزازي، في ختام ليلة عامرة بالخشوع والتلاوة المتقنة.