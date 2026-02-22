تعرف على آخر المستجدات بمشروع إحلال وإنشاء مستشفى فارسكور المركزى



قام الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بمتابعة آخر المستجدات بمشروع إحلال وتجديد مستشفى فارسكور المركزى.

حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط، والنائب وليد التمامى و النائب أمير الصديق عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و المهندس ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور

واطلع " المحافظ " خلال زيارته للموقع على تطورات الموقف التنفيذى، للمشروع الذى سيشمل إنشاء مستشفى وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، باجمالى عدد ١٤٨ سرير ، وذلك بعدد ٦٦ سرير إقامة و ٤٦ سرير عناية مركزة ، و عدد ١٨ سرير عناية متوسطة و ١٨ حضانات للمبتسرين.

وناقش " محافظ دمياط " الخطوات التنفيذية للمشروع وآليات الدفع بوتيرة العمل ، حيث أكد انه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لوضع خطة زمنية محددة لنهو الأعمال ودخول المستشفى الخدمة .