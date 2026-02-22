قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غازي فيصل: واشنطن تمضي نحو تغيير جذري في بنية النظام الإيراني

د. غازي فيصل
د. غازي فيصل
رنا عبد الرحمن

قال الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إنّ طبيعة التصعيد والحشد العسكري الأمريكي البحري والجوي وانتشار قوات المارينز، إضافة إلى تمركز القوات في القواعد بأوروبا والشرق الأوسط، يشير إلى تهيؤ واشنطن لعمل عسكري كبير.

وأوضح في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المنطقة لم تشهد هذا المستوى من الجاهزية منذ حرب العراق عام 2003، مشيراً إلى انتشار حاملات الطائرات والبوارج في البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي، بما في ذلك اقتراب الحاملة "جورج بوش"، إلى جانب طائرات الشبح المتطورة.

وتابع، أن المواجهة، في حال وقوعها، ستستهدف البنية العسكرية الإيرانية، ولا سيما صناعة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومختلف الصناعات العسكرية، فضلاً عن قدرات القوة الجوية والبرية والبحرية، بما فيها الحرس الثوري الإيراني.

ولفت إلى أن القدرات الصاروخية الإيرانية جرى اختبارها في سياقات إقليمية عدة، غير أن نتائج استخدامها لم تحقق أهدافاً استراتيجية حاسمة، مؤكداً أن الولايات المتحدة تدرك كيفية التعامل مع هذه التهديدات ومعالجة أي خطر على مصالحها في الشرق الأوسط.

وأشار فيصل إلى أن ما جرى حتى الآن لا يرقى إلى مفاوضات حقيقية، بل مجرد محادثات لتبادل الآراء، معتبراً أن إيران لم تتجه إلى التفاوض بشأن تقييد برنامجها النووي أو الصواريخ بعيدة المدى أو دور الحرس الثوري، الذي تصنفه الولايات المتحدة ودول أوروبية منظمة إرهابية.

وبيّن أن للحرس الثوري امتدادات عبر فصائل مسلحة في العراق ولبنان وسوريا واليمن، وهو ما يشكل، وفق وصفه، تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بالأهداف الأمريكية، أوضح فيصل أن واشنطن، استناداً إلى تصريحات مسؤوليها، تتجه نحو إحداث تغيير جوهري في طبيعة النظام الإيراني، والتحول من نظام ثيوقراطي إلى نظام ديمقراطي تعددي.

وأشار إلى وجود معارضة داخلية وخارجية، بينها قوى سياسية وشخصيات معارضة في أوروبا والولايات المتحدة، معتبراً أن أي تحول مستقبلي يتطلب تنسيقاً بين هذه القوى لبناء دولة تحترم سيادة الدول المجاورة والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار في المنطقة.
https://www.youtube.com/watch?v=WbgD15Cjjbo

غازي فيصل المارينز ايران العراق اكسترا نيوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ميلان

الدوري الايطالي .. بارما يهزم ميلان 1-0

ليفربول

لم يعد فريق صلاح.. كاراجر يثير الجدل بشأن ليفربول

لابورتا

استفادوا من التحكيم كثيرا.. تعليق ناري من لابورتا ضد ريال مدريد

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد