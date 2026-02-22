ريال مدريد يضع موهبة توتنهام تحت المجهر.. فوسكوفيتش هدف صيف 2026

يواصل ريال مدريد سياسته المعتادة في مراقبة أبرز المواهب الشابة في أوروبا، واضعًا عينه هذه المرة على المدافع الكرواتي الواعد لوكا فوسكوفيتش، لاعب توتنهام هوتسبير، تمهيدًا لاحتمال التحرك لضمه في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2026.

وبحسب ما أورده موقع TEAMtalk، فإن النادي الملكي يرى في صاحب الـ18 عامًا مشروع مدافع من الطراز الرفيع، في إطار خطة طويلة الأمد لتجديد الدماء داخل الخط الخلفي بعناصر صغيرة السن وقابلة للتطور.

إعارة لفريق هامبورج

فوسكوفيتش ينشط حاليًا مع هامبورج على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2025-2026، ونجح في لفت الأنظار بأداء قوي خلال 21 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وهو رقم يعكس قدراته الهجومية إلى جانب صلابته الدفاعية.

حسم الصفقة لتوتنهام

وكان توتنهام قد حسم الصفقة مبكرًا بعدما توصل لاتفاق مع هايدوك سبليت في سبتمبر 2023 مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، على أن ينضم اللاعب رسميًا للفريق اللندني في صيف 2025، في استثمار يعكس الثقة الكبيرة في إمكانياته.

الاهتمام لا يقتصر على مدريد، إذ يراقب بايرن ميونخ اللاعب أيضًا، بينما يتمسك توتنهام بخدماته ولا ينوي التفريط فيه بسهولة، خاصة مع تقارير تشير إلى أن أي عرض محتمل لن يقل عن 70 مليون يورو.

اللافت أن فوسكوفيتش كان قد عبّر في أكتوبر 2025 عن حلمه باللعب لريال مدريد، معتبرًا ارتداء قميصه شرفًا كبيرًا، ما قد يضيف بعدًا جديدًا لأي مفاوضات مستقبلية، في ل سعي الميرينجي لتعزيز دفاعه بخيارات شابة إلى جانب أسماء أخرى مطروحة على الطاولة.