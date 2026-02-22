مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني بعد خسارة أوساسونا

خاض فريق ريال مدريد بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا، مباراته في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم مساء السبت، ضد خصمه أوساسونا.

وحل ريال مدريد ضيفًا على أوساسونا في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني موسم 2025/26 على ملعب "إل سادار"، حيث تعرض للهزيمة بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي سيخوض مباراته في تلك الجولة أمام ليفانتي.

وتبقى 13 جولة أمام ريال مدريد حتى نهاية موسم الدوري الإسباني، حيث تتواصل منافسته الشديدة مع برشلونة للتتويج بلقب الليجا، حيث تسعى كتيبة ألفارو أربيلوا إلى استعادته من البرسا الذي فاز به الموسم الماضي.

مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

الجولة السادسة والعشرين: ريال مدريد وخيتافي، يوم الإثنين 2 مارس 2026.

الجولة السابعة والعشرين: سيلتا فيجو وريال مدريد، يوم السبت 7 مارس 2026.

الجولة الثامنة والعشرين: ريال مدريد وإلتشي، يوم السبت 14 مارس 2026.

الجولة التاسعة والعشرين: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الثلاثون: ريال مايوركا وريال مدريد، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الحادية والثلاثين: ريال مدريد وجيرونا، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الثانية والثلاثين: ريال مدريد وألافيس، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الثالثة والثلاثين: ريال مدريد وريال بيتيس، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الرابعة والثلاثين: إسبانيول وريال مدريد، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الخامسة والثلاثين: برشلونة وريال مدريد، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة السادسة والثلاثين: ريال مدريد وريال أوفييدو، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة السابعة والثلاثين: إشبيلية وريال مدريد، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الثامنة والثلاثين: ريال مدريد وأتلتيك بلباو، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.