نيويورك تايمز: أي هجوم على إيران سيكون أكثر تعقيدا وكلفة من عملية فنزويلا
هل يجوز تقسيط زكاة المال؟.. الأزهر للفتوى يوضح
أبعاد التنمية المستدامة في دول حوض النيل.. إصدار جديد يستلهم عبقرية التاريخ ورهانات المستقبل بهيئة الكتاب
قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط بالقوات المسلحة
حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
رياضة

مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني بعد خسارة أوساسونا

ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالله هشام

خاض فريق ريال مدريد بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا، مباراته في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم مساء السبت، ضد خصمه أوساسونا.

وحل ريال مدريد ضيفًا على أوساسونا في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني موسم 2025/26 على ملعب "إل سادار"، حيث تعرض للهزيمة بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي سيخوض مباراته في تلك الجولة أمام ليفانتي.

وتبقى 13 جولة أمام ريال مدريد حتى نهاية موسم الدوري الإسباني، حيث تتواصل منافسته الشديدة مع برشلونة للتتويج بلقب الليجا، حيث تسعى كتيبة ألفارو أربيلوا إلى استعادته من البرسا الذي فاز به الموسم الماضي.

مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

الجولة السادسة والعشرين: ريال مدريد وخيتافي، يوم الإثنين 2 مارس 2026.

الجولة السابعة والعشرين: سيلتا فيجو وريال مدريد، يوم السبت 7 مارس 2026.

الجولة الثامنة والعشرين: ريال مدريد وإلتشي، يوم السبت 14 مارس 2026.

الجولة التاسعة والعشرين: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الثلاثون: ريال مايوركا وريال مدريد، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الحادية والثلاثين: ريال مدريد وجيرونا، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الثانية والثلاثين: ريال مدريد وألافيس، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الثالثة والثلاثين: ريال مدريد وريال بيتيس، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الرابعة والثلاثين: إسبانيول وريال مدريد، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الخامسة والثلاثين: برشلونة وريال مدريد، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة السادسة والثلاثين: ريال مدريد وريال أوفييدو، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة السابعة والثلاثين: إشبيلية وريال مدريد، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الجولة الثامنة والثلاثين: ريال مدريد وأتلتيك بلباو، سيتم تحديد الموعد لاحقًا.

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد

ياسمينا العلواني

بعد أيام من ولادتها.. طفل المطربة المعتزلة ياسمينا العلواني يتعرض لوعكة صحية

مسلسل اتنين غيرنا

نور إيهاب ودينا الشربيني… علاقة تزرع التفاؤل وسط الحزن

جهاد حسام الدين

جهاد حسام الدين تفجر سراً قد يقلب موازين عباس الريس في «إفراج»

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

