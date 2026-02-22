هناك أشياء لا تُشترى بالمال.. مدافع برشلونة مُعلقًا على عرض ريال مدريد: «مستحيل»

أكد مدافع برشلونة الشاب جيرارد مارتين ثقته الكاملة في قدرة فريقه على تجاوز الفترة الصعبة، مشددًا في الوقت نفسه على استحالة انتقاله يومًا ما إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.

برشلونة تلقى هزيمتين متتاليتين أمام أتلتيكو مدريد وجيرونا، ما زاد الضغوط على الفريق وأشعل الانتقادات، خصوصًا تجاه الخط الخلفي. لكن مارتين بدا هادئًا ومتفائلًا، مؤكدًا أن الفريق قادر على الرد سريعًا والعودة إلى سكة الانتصارات، بل وأبدى إيمانًا بإمكانية تحقيق "ريمونتادا" رغم صعوبة الموقف في الكأس.

وعن الانتقادات الدفاعية، أوضح أن أسلوب لعب برشلونة يجعل المسؤولية جماعية، مضيفًا أنه يتفهم توجيه اللوم للمدافعين، لكن العمل داخل الملعب يتم كمنظومة واحدة.

الموقف الأبرز في تصريحاته كان رده على اتصال هاتفي ساخر انتحل فيه أحدهم شخصية فلورنتينو بيريز لإغرائه بالانتقال إلى مدريد، ليأتي رد مارتين حاسمًا: "برشلونة فريق جميل وأنا سعيد هنا، مدريد؟ مستحيل... هناك أشياء لا تُشترى بالمال".

كما نفى علمه بأي عرض من ميلان، مؤكدًا أن تركيزه منصب بالكامل على مشروعه الحالي مع النادي الكتالوني.

تصريحات مارتين حملت رسالة واضحة: الولاء قبل كل شيء، والثقة في قدرة برشلونة على تجاوز العثرة والعودة أقوى من السابق.