واشنطن تعلن خطة لإعادة فتح سفارتها في دمشق خلال 15 يوما ضمن نهج تدريجي
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
رياضة

وعد انتخابي يشعل الجدل .. صورة هاري كين بقميص برشلونة تضع بايرن ميونخ في مواجهة مبكرة

إسلام مقلد

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة جدل واسعة، بعدما نشر تشافي فيلاخوانا، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، صورة للنجم الإنجليزي هاري كين بقميص الفريق الكتالوني، في خطوة اعتبرها كثيرون رسالة انتخابية مباشرة لجماهير النادي قبل سباق الرئاسة المرتقب داخل أروقة نادي برشلونة.

ورقة هجومية في سباق الرئاسة

رجل الأعمال الإسباني كشف عن ملامح مشروعه الرياضي، واضعًا التعاقد مع هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، كأحد أبرز وعوده الانتخابية. 

فيلاخوانا أكد أن فلسفته ستظل قائمة على أولوية أكاديمية “لاماسيا”، مشددًا على أن النادي لا يجب أن يدخل سوق الانتقالات إلا عند الحاجة الحقيقية، لكنه في الوقت ذاته يرى أن برشلونة مطالب بضم أفضل المواهب العالمية عندما تتطلب الضرورة ذلك، مستشهدًا باسم كين كمثال واضح على هذه السياسة.

رسالة بافارية حاسمة

في المقابل، جاء الرد من داخل النادي الألماني سريعًا وحاسمًا. ووفق ما نقلته صحيفة سبورت، أكد أولي هونيس، الرئيس الفخري وعضو مجلس إدارة بايرن، في تصريحات لصحيفة بيلد، أن بند فسخ عقد كين، الذي تردد أنه كان يتراوح بين 60 و70 مليون يورو لصيف 2026، قد انتهت صلاحيته بالفعل.

هونيس أوضح أن عقد اللاعب يمتد حتى صيف 2027، ما يعني أن النادي البافاري لا يواجه أي ضغوط لبيع هدافه الإنجليزي، خاصة بعد انتهاء بند الشرط الجزائي. 

كما أشار الصحفي الموثوق كريستيان فالك إلى أن بند الفسخ انتهى بالفعل في يناير الماضي، وهو ما يعقد أي تحرك محتمل من جانب برشلونة.

صفقة معقدة ومفتوحة على الاحتمالات

في ضوء هذه المعطيات، تبدو فكرة انتقال كين إلى برشلونة معقدة للغاية من الناحية التعاقدية، إذ لن يكون أمام الإدارة الكتالونية حال فوز فيلاخوانا بالرئاسة سوى التفاوض المباشر مع بايرن ميونخ، الذي لن يتخلى عن نجمه بسهولة إلا بعرض مالي ضخم ومغري.

