برشلونة يحسم صفقة جديدة.. ضم الجناح الشاب أجاي تافاريس رسميًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم، عن نجاح نادي برشلونة في إنهاء صفقة جديدة لصالحه، تتمثل في ضم الجناح البريطاني الشاب أجاي تافاريس من فريق نورويتش سيتي، بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية المطلوبة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تافاريس حصل على موافقة ناديه للسفر إلى إسبانيا، وسيصل إلى برشلونة يوم الأحد المقبل لإجراء الفحص الطبي، على أن يبدأ التدريبات منتصف الأسبوع المقبل ويشرع في التأقلم مع الفريق بأسرع وقت ممكن.

كانت الصفقة قد حُسمت منذ فترة، لكن بعض التفاصيل الإدارية كانت تعيق الإعلان الرسمي، وتمت الآن الموافقة النهائية بدون أي عقبات. ويحمل تافاريس جواز سفر برتغالي، ما سمح بإتمام انتقاله رغم كونه قاصرًا (16 عامًا)، إذ لو كان يحمل الجنسية البريطانية فقط، لكان عليه الانتظار حتى بلوغه 18 عامًا.

وأشار التقرير إلى حصول تافاريس على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم لإتمام الانتقال رسميًا، وسيبدأ مسيرته مع فريق برشلونة الرديف تحت 18 عامًا بقيادة المدرب جوليانو بيليتي، بعد تألقه مع فريقه السابق.

وفي سياق متصل، كان المصري حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى برشلونة أتلتيك قادمًا من الأهلي مطلع الشهر الجاري، إلا أنه لم يظهر بعد مع الفريق بسبب بعض الإجراءات الإدارية التي تحتاج إلى وقت لإتمامها.