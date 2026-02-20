قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسلسل فن الحرب | حيلة ريم مصطفى لكشف خطة يوسف الشريف
نائب ترامب: قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية تجاوز ضد القانون
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
برشلونة يحسم صفقة جديدة.. ضم الجناح الشاب أجاي تافاريس رسميًا

حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم، عن نجاح نادي برشلونة في إنهاء صفقة جديدة لصالحه، تتمثل في ضم الجناح البريطاني الشاب أجاي تافاريس من فريق نورويتش سيتي، بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية المطلوبة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تافاريس حصل على موافقة ناديه للسفر إلى إسبانيا، وسيصل إلى برشلونة يوم الأحد المقبل لإجراء الفحص الطبي، على أن يبدأ التدريبات منتصف الأسبوع المقبل ويشرع في التأقلم مع الفريق بأسرع وقت ممكن.

كانت الصفقة قد حُسمت منذ فترة، لكن بعض التفاصيل الإدارية كانت تعيق الإعلان الرسمي، وتمت الآن الموافقة النهائية بدون أي عقبات. ويحمل تافاريس جواز سفر برتغالي، ما سمح بإتمام انتقاله رغم كونه قاصرًا (16 عامًا)، إذ لو كان يحمل الجنسية البريطانية فقط، لكان عليه الانتظار حتى بلوغه 18 عامًا.

وأشار التقرير إلى حصول تافاريس على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم لإتمام الانتقال رسميًا، وسيبدأ مسيرته مع فريق برشلونة الرديف تحت 18 عامًا بقيادة المدرب جوليانو بيليتي، بعد تألقه مع فريقه السابق.

وفي سياق متصل، كان المصري حمزة عبد الكريم قد انتقل إلى برشلونة أتلتيك قادمًا من الأهلي مطلع الشهر الجاري، إلا أنه لم يظهر بعد مع الفريق بسبب بعض الإجراءات الإدارية التي تحتاج إلى وقت لإتمامها.

