فضيحة تحكيمية.. أيمن دجيش: الجونة له ركلتي جزاء أمام الأهلي لم تُحتسبا

أكد الحكم السابق أيمن دجيش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، وجود حالتي ركلة جزاء لم تُحتسبا لصالح فريق الجونة خلال مباراته أمام الأهلي.

وأوضح دجيش أن الحالة الأولى شهدت التحامًا بين مدافع الأهلي ومهاجم الجونة داخل منطقة الجزاء، حيث قفز مهاجم الجونة أولًا على الكرة، قبل أن يستخدم مدافع الأهلي ذراعه في وجه المهاجم. وأشار إلى أنه بغض النظر عن وجود لمسة يد من عدمها، فإن استخدام الذراع بهذه الطريقة يُعد مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء، مؤكدًا أن القرار الصحيح كان احتساب ركلة جزاء للجونة.

وفيما يتعلق بالحالة الثانية، أشار إلى وجود التحام بين مروان عطية ومهاجم الجونة أثناء رفع الكرة، والكرة في حالة لعب، موضحًا أن لاعب الأهلي قام بمسك واضح وتحجيم كامل لحركة المهاجم، ما أعاق تقدمه بشكل صريح دون وجود احتكاك بالأقدام. وشدد على أن هذه اللعبة كانت تستحق أيضًا احتساب ركلة جزاء لصالح الجونة.

واختتم دجيش تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه الحالات قد تمر على أي حكم ساحة، وهو أمر وارد في مختلف الدوريات، إلا أنه شدد على أنه في ظل وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وتوفر زوايا رؤية واضحة، كان من الضروري استدعاء الحكم لمراجعة اللقطتين.