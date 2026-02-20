مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 تطورات مثيرة، حيث حاولت أم مراد “أمير كرارة”، أن تعرض عليه الزواج من فتاة تعرفها، وتتعاون معها في النسيج، إلا أن “مراد” رفض تماما فكرة الزواج.

بينما طلب الإرهابي محمود عزت، أن يحضر إليه الدكتور محمد كمال، أحد أعضاء الجماعة الإرهابية؛ لمنحه الضوء الأخضر للقيام ببعض أعمال التخريب في البلد.

وقال محمود عزت “شريف منير” لـ محمد كمال، أنه أمر بتهريب بعض الأموال الخاصة بالجماعة، وتحديدا من عملات “اليورو” و"الدولار"؛ لإحداث أزمة بالبلاد.

وطلب محمود عزت من محمد كمال، تنفيذ بعض الخطط والأفكار التخربية، من خلال شباب الجماعة، منها “تفجير أبراج الاتصالات، وتعطيل المرور، وإحداث خلل في البلد”؛ حتى يشعر المواطن أن الجماعة الإرهابية ما زالت موجودة وقائمة.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية؛ من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة خلال المسلسل، شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض؛ ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.