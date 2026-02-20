قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيحاء يتقدم على التعاون بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري السعودي
الدوري السعودي| التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأخدود والقادسية
محمد عبد النبي جادو | أول طالب جامعي يؤم المصلين في الجامع الأزهر.. فيديو وصور
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج
مسلسل علي كلاي | درة تتورط مع والدتها في أزمة أخلاقية
محافظ قنا يتفقد المستشفى العام بنجع حمادي ويشدد على حسن معاملة المرضى
ضبط 5 أطنان منظفات مغشوشة في مصنع قبل طرحها بالأسواق بالقاهرة
العمل: 3.6 مليون جنيه تعويضات لأسر 18 عاملا ضحايا حادث جنوب بورسعيد
ظاهرة مثيرة للجدل.. ما سبب افتراس الثعابين لبعضها البعض؟
إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رئيسة فنزويلا
دعاء الليلة الثالثة في رمضان .. أفضل كلمات تجلب لك الرزق والخير كله
قائمة بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | محمود عزت يأمر بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد.. وكرارة يرفض الزواج

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 تطورات مثيرة، حيث حاولت أم مراد “أمير كرارة”، أن تعرض عليه الزواج من فتاة تعرفها، وتتعاون معها في النسيج، إلا أن “مراد” رفض تماما فكرة الزواج.

بينما طلب الإرهابي محمود عزت، أن يحضر إليه الدكتور محمد كمال، أحد أعضاء الجماعة الإرهابية؛ لمنحه الضوء الأخضر للقيام ببعض أعمال التخريب في البلد.

وقال محمود عزت “شريف منير” لـ محمد كمال، أنه أمر بتهريب بعض الأموال الخاصة بالجماعة، وتحديدا من عملات “اليورو” و"الدولار"؛ لإحداث أزمة بالبلاد.

وطلب محمود عزت من محمد كمال، تنفيذ بعض الخطط والأفكار التخربية، من خلال شباب الجماعة، منها “تفجير أبراج الاتصالات، وتعطيل المرور، وإحداث خلل في البلد”؛ حتى يشعر المواطن أن الجماعة الإرهابية ما زالت موجودة وقائمة.

أحداث مسلسل رأس الأفعى 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية؛ من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة خلال المسلسل، شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض؛ ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

