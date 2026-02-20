مسلسل اتنين غيرنا .. لقاء دينا الشربيني وآسر ياسين لأول مرة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل اتنين غيرنا تصاعدا دراميا هاما، فبعد محاولتها إنهاء حياتها، تجد الممثلة نور أبو الفتوح نفسها مجبرة على قضاء فترة علاج ونقاهة داخل منزل الطبيب حسن وعائلته، في أحداث مسلسل اتنين غيرنا.



ومع مرور الوقت، يتحول شعور حسن بالضيق من وجودها كعبء مفروض عليه إلى مشاعر متباينة، قبل أن تتطور العلاقة بينهما تدريجيًا إلى قصة حب غير متوقعة.



سيطر القلق على حسن، إذ يخشى أن يؤدي استضافتها إلى أزمة جديدة قد تضع أسرته في مأزق، خاصة بعد محاولتها السابقة للانتحار واحتمالية تكرار الأمر داخل منزله. إلا أن المواقف اليومية والأحاديث العابرة بينهما تكسر حدة التوتر، وتكشف جانبًا إنسانيًا مختلفًا لدى كل منهما.



ومع تصاعد التقارب، يتخلى حسن عن موعده العاطفي المسبق، لتنتهي الحلقة الثالثة باتفاقه مع نور على قضاء ليلة رأس السنة سويًا في موعد رومانسي يحمل بداية جديدة لعلاقتهما.



المسلسل من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين، إلى جانب فدوى عابد ونور إيهاب، وهنادي مهنا، وناردين فرج وأحمد حسن.

مسلسل اتنين غيرنا من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.