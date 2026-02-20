كان يا ما كان الحلقة 3 .. ماجد الكدواني يغير من نفسه للعودة إلى طليقته

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل “كان يا ما كان” تصاعدًا لافتًا في وتيرة الأحداث، مع تطورات درامية مشحونة بالتوتر والمشاعر الإنسانية، بعدما عثر النجم ماجد الكدواني على ابنته المختفية داخل ملعب كرة القدم بالنادي.



وانطلقت الأحداث بحالة من القلق الشديد، عقب اختفاء الطفلة بشكل مفاجئ، ما أدخل والدها في دوامة من الارتباك والخوف، ودفعه إلى البحث عنها في كل مكان وسط أجواء متوترة وتصاعد الشكوك. ومع تتابع المشاهد وتسارع الإيقاع الدرامي، تقوده حدسه إلى التوجه نحو النادي، ليكتشف في النهاية وجودها جالسة بمفردها داخل الملعب.



المشهد حمل قدرًا كبيرًا من الصمت والتأثر، وكشف عن الضغوط النفسية التي تعانيها الطفلة، في لحظة إنسانية مؤثرة عكست عمق العلاقة بين الأب وابنته، ومهدت لمزيد من التطورات المرتقبة في الحلقات المقبلة.



مسلسل كان ياما كان

مسلسل كان يا ما كان من بطولة الفنان ماجد الكدواني ويسرا اللوزي ونهى عابدين وعارفة عبد الرسول ويوسف حشيش، وتدور أحداثه حول انفصال مصطفى وداليا بعد زواج استمر لمدة 15 عاما، بسبب ما فعله الروتين في علاقة الزوجين، وشعور الزوجة بأن العلاقة غير صالحة للاستكمال.