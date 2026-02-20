مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3 | مشاهد لاعترافات مثيرة لعناصر إرهابية.. وفخ جديد لأمير كرارة

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 3، تطورات مثيرة؛ حيث تلقى مراد “أمير كرار” مكالمة من أحد مصادره من عناصر الجماعة الإرهابية؛ ليقابله في منطقة عابدين، ويتضح أنه كمين لـ"مراد"، وهو ما يكتشفه الضابط حسن “أحمد غزي” والذي يحاول اللحاق به وتحذيره.

وتنتهي الحلقة ببعض المشاهد الوثائقية التي تتضمن اعترفات مثيرة من عناصر الجماعة الإرهابية بالأوامر التي تلقوها بتنفيذ أعمال تخريبية بالبلاد، مثل التي أمر بها الإرهابي محمود عزت بتفجير بعض محطات الاتصالات والكهرباء وتعطيل المرور، وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى تحقيق خسائر اقتصادية وشللا لأجهزة الدولة.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.